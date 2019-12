Juicio político a Trump podría tener veredicto de “culpable” en “tres minutos”, afirma Jerrold Nadler

El presidente del Comité Judicial dice que hay pruebas suficientes contra el mandatario

El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jerrold Nadler, dijo que hay suficiente evidencia contra el presidente Donald Trump, a tal grado que si se presentara ante un jurado, la decisión de “culpable”, sería en menos de “tres minutos”.

Nadler dijo que confiaba en el caso “sólido” de los demócratas para la acusación y expresó optimismo.

“Si se presenta a un jurado sería un veredicto de culpabilidad en aproximadamente tres minutos”, dijo en entrevista a CNN. “Hay pruebas directas considerables… Le corresponde a un presidente o sus partidarios decir que no tiene suficientes pruebas directas cuando la razón por la que no tenemos aún más pruebas es que el presidente ha ordenado a todos el Poder Ejecutivo a no cooperar con el Congreso en la investigación de juicio político”.

Los comentarios de Nadler llegan un día después de que el Comité diera a conocer un reporte de 55 páginas que sienta las bases para acusar al presidente Trump.

Está en proceso la redacción de los artículos con los cuales se señalará oficialmente al mandatario por supuestamente presionar al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para investigar al exvicepresidente Joe Biden y a su hijo Hunter, a cambio de ayuda militar.

“¿Cuál es el nivel de prueba de las diversas acusaciones? ¿Cómo se relacionan entre sí? ¿Cuál es el nivel de apoyo en nuestro comité y en la Cámara? ¿Podríamos persuadir al Senado de que todas estas cosas tienen que ser tomadas en cuenta?… Es todo un patrón”, dijo Nadler.