La prima de Shakira vuelve a la carga, ahora mostrándose en topless

TÓCATE! Si, así como lo oyes. Tócate, conócete y analízate. Es importante hacerlo, no lo dejes para ‘más tarde’. Conozco mujeres guerreras que están luchando en este momento contra el #CancerDeSeno y otras que después de luchar fuertemente le ganaron la batalla! Hoy son mujeres sanas, valientes y con mucha vida por delante . Sin discriminar edad, condición ni estrato social la vida nos puede dar una sacudida al recibir un diagnóstico. Esto no necesariamente dicta una sentencia de vida si no la oportunidad de demostrar que somos fuertes. Algo así como una segunda oportunidad (dicho por ellas mismas). Hoy quiero enviarles un saludo muy especial a todas las luchadoras! Esa batalla SI se puede ganar! #Animo 💪🏻 #cancerawareness #TocateParaQueNoTeToque 📷 @cleal91