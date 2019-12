Martha Higareda publica una selfie al despertar, con lencería y luciendo un profundo escote

View this post on Instagram

When you squeeze or press an orange, what comes out of it, is orange juice, because that’s what is inside of the orange. But when someone puts pressure on you, or squeezes you and what comes out of you is anger, resentment, fear… perhaps we don’t have to change the person that squeezes us, but we should change what comes out from inside of us. Let’s turn the anger into love, the resentment into forgiveness, the fear into bravery. You are not in control of other people but you are in control of how you react to them. Si cuando presionas una naranja lo que sale de ella es jugo de naranja porque es lo que hay adentro, y cuando te presionan a ti, lo que sale de adentro es coraje, miedo, resentimiento, quizás no hay que cambiar al que nos presiona, pero hay que cambiar lo que está dentro de ti. Transforma el coraje en amor, el resentimiento en perdón, el miedo en valentía. No podemos controlar a otras personas, pero si podemos estar en control de lo que sale de nosotros.