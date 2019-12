Esto dijo Aleida Núñez sobre su soltería y las ofertas para posar desnuda en una revista

Entérate qué dijo la actriz y cantante

Aleida Núñez cierra 2019 soltera, feliz y con un nuevo proyecto teatral.

A pesar de que le importa el amor, la actriz prefiere enfocar sus fuerzas en su trabajo artístico y empresarial.

“Pretendientes siempre hay, pero por ahora estoy soltera. Pero lo que sí me encantaría es conocer alguien que sea compatible, tener proyectos de vida semejantes, que sea amoroso, cariñoso, emprendedor, buen ser humano, que me trate bien, me respete y sea fiel, eso es muy importante.

“Por ahora no me cierro a conocer a gente. Si me vuelvo a enamorar no me negaría a casarme por la Iglesia, porque nunca lo he hecho, pero tendría que ser alguien de quien me sienta muy enamorada para darme esa oportunidad”, expresó para Agencia Reforma.

Este 25 de diciembre se unirá al elenco de El Tenorio Cómico 4ta Transformación, en reemplazo de Andrea Escalona, quien a su vez entró luego de la salida de Yanet García.

“Doña Inés, La Malinche y La Patria son personajes (a los que dará vida) muy bonitos, ya que todo está manejado alrededor la parte de comedia.

“Me siento muy afortunada de que ahora en esta temporada de diciembre, la gente que se queda en la ciudad o los que vienen de otros lados podrán disfrutar de un proyecto muy exitoso“, sostuvo.

Ante las posibles comparaciones que el público pudiera hacer con las dos actrices previas, Núñez dijo no prestar atención.

“Yo, la verdad, como actriz siempre trato de poner mi sello en cada uno de mis proyectos que tengo en mi carrera. Creo que somos totalmente diferentes en cuanto a estilos, desde físicos hasta actorales y de eso se trata, llevarle al público algo nuevo al público, refrescar al elenco y sus propuestas.

“Está bien, las comparaciones siempre existen y no pasa nada, al contrario, sirven para que vaya más la gente y vean la diferencia“, aseguró.

Seguida en redes sociales por sus curvas, Aleida aclaró que aunque la ha buscado una famosa revista para caballeros para posar desnuda, ella no lo ve viable por ahora.

“Desde hace mucho tiempo me estuvieron buscando e incluso hace poco, pero no lo estoy contemplando porque siento que, a veces, la parte de la fotografía puede llegar a ser sensual sin enseñar completamente todo, por ahora no.

“No le faltaron ceros (al cheque), al contrario, eso nunca fue el problema, pero es algo que no es ahorita mi prioridad, pero a ver qué sucede después“, dijo.

El Tenorio Cómico 4ta Transformación se presentará del 25 al 29 de diciembre en el Centro Cultural Teatro 1 de la Ciudad de México.

POR: Froylan Escobar