Letras: No todos los verbos son perfectos

La imperfección es una de las características de los seres humanos: nadie es perfecto y todos tenemos defectos. Hasta los verbos los tienen, ya que según la Gramática hay verbos defectuosos porque carecen de lo que tienen los demás. ¿Qué quiere decir defectuoso? Según el Diccionario de la Lengua Española significa imperfecto, falto.

Por cierto la Gramática no los llama verbos defectuosos sino defectivos, que viene a ser lo mismo aunque de manera menos contundente, más elegante. Pero eso no quita que tengan sus imperfecciones o carencias, ya que son verbos que no se usan en todos los modos, tiempos o personas, o, según la jerga especializada, que carecen de algunas formas flexivas.

¡Pobres verbos! Mientras a los familiares amar, cantar y partir y a la mayoría de los verbos no les falta nada porque marchan airosos y se conjugan en todas las formas, los defectivos cojean porque no pueden conjugarse en algunas o muchas.

¿Cuáles son esos verbos de conjugación incompleta? Muchos de los verbos defectivos nos resultan muy familiares y, según los expertos, se encuentran en tres categorías principales.

Llover, nevar, amanecer son verbos referidos a fenómenos de la naturaleza y son defectivos porque solo se conjugan en tercera persona del singular: Ayer llovió, Podría nevar mañana, No por mucho madrugar se amanece más temprano. Constituyen la primera de esas tres categorías.

La segunda son verbos menos familiares en el habla y más comunes en la escritura como acontecer, ocurrir, urgir, que se predican de sucesos y no de personas: ¿Sabes lo que aconteció en tu país? Ocurrió un desastre, Urge desagotar el tanque. Como también se construyen solo en tercera persona (singular o plural), llevan el curioso nombre de terciopersonales.

La tercera incluye los verbos soler y acostumbrar. Pero como en el caso de acostumbrar solo se refiere a uno de sus sentidos y no a todos, nos quedaremos solo con soler, que según la Nueva gramática básica solo se conjuga en cuatro formas: presente de indicativo (suelo), presente de subjuntivo (suela), pretérito imperfecto de indicativo (solía) y pretérito perfecto compuesto (he solido).

Sin embargo el Diccionario de la Lengua Española lo conjuga en nueve formas en vez de cuatro y quienes colaboramos con ambas obras estamos esperando ver cómo se resuelve esta discrepancia.

Jorge Ignacio Covarrubias es secretario general de la Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE).