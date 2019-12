Camilo Montoya sale de ‘Un Nuevo Día’: ¿Por qué?

View this post on Instagram

¡Hasta pronto mi querida familia de Telemundo! Después de 5 años y medio de maravillosas experiencias y aprendizaje en esta gran empresa, decidí continuar mi crecimiento profesional por un camino diferente. Gracias a todos los que hicieron posible esta etapa y sobretodo a mi pequeño Lukas y mi bella Sol, por su apoyo y paciencia. Es por ellos y con ellos que dedicaré la mayor parte de mi tiempo a nuestra agencia de marketing digital y producción de contenidos, que gracias a Dios marcha bien desde hace ya un par de años. Intentaré hasta el último día del año brindarles lo mejor de mi en “Un Nuevo Día”, mi casa, la casa de tantos grandes amigos y profesionales. Quienes me conocen saben lo apasionado que soy y estoy listo para reencontrarme de nuevo con todos ustedes a través de cualquier pantalla, compartirles mis historias y sobretodo -en lo posible- arrancarles una sonrisa. ¡GRACIAS! #seguimos #alestilocamilo