El bikini y los apretados leggins de Anastasiya Kvitko que dejaron ver todos sus encantos

La Kim Kardashian rusa presumió sus voluptuosidades

Anastasiya Kvirko suele sorprender a sus más de 10 millones de fans de Instagram cuando se atreve a presumir su cuerpo en diminutos bikinis o trajes de baño, ya que dichas prendas apenas pueden contener la exuberante belleza que posee la modelo.

En esta ocasión, la Kim Kardashian rusa causó furor al posar con un diminuto bikini en animal que poco logró cubrir sus voluptuosos atributos y dejó expuesto su trasero.

“Either you run the day or the day runs you🖤”, escribió la curvilínea en las instantáneas que ya acumulan más de 180 mil ‘me gusta’ y un sinfín de halagos.

Previo a esta publicación, Anastasiya deleitó la pupila con un video en apretados leggins bicolor que se amoldaron a su cuerpo como un guante.