Gomita confiesa que un empresario intentó besarla a la fuerza y le rompió la nariz

La influencer aclaro que se trataba de un hombre muy importante

Un empresario intentó besar por la fuerza a Gomita y el chistecito le salió en 30 mil pesos.

Araceli Gómez se abrió de capa y le contó a Gustavo Adolfo Infante, en su canal de YouTube, que hasta el momento lleva tres cirugías en la nariz, siendo la última de ellas, la que financió dicho empresario tras quererse pasar de la raya.

“La primera vez fue porque el primero me la desgració, la segunda me la arreglan y la tercera porque un cabrón me dio un madrazo y me la vuelven a operar por quererme besar a fuerza en la obra (de teatro)”.

“Sí la pagó, se hizo responsable y la pagó. Le dije ‘estúpido, mi nariz es nueva’. 30 mil pesos le costó, no soy tan cara. Si me lo estaba dando a fuerza (el beso), que querías“, comentó.

La conductora no quiso revelar el nombre del sujeto, aunque sí dejó en claro que se trataba de alguien importante de cuando participó en la obra “Las locuras del Tenorio”.