Recetas ricas en fibra que puedes preparar en menos de 20 minutos, efectivas para combatir el estreñimiento

Sorprende a todos y prepara esta deliciosa sopa de frijol con tortilla. 😍

Necesitas: 2 tazas de frijoles bayos cocidos 2 chiles guajillo remojados ½ cebolla 1 diente de ajo 4 jitomates 1 L de caldo de pollo 2 tazas de tortillas fritas ½ taza de crema 1 aguacate en cubos 

Paso a paso: Hierve los jitomates con el chile,ajo y cebolla durante 10 minutos y licua con el caldo de pollo. Cuela y calienta, agrega los frijoles. Sirve la sopa y termina con las tiras de tortilla, crema y aguacate.