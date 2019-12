Sofía Castro celebra en la playa tres meses de noviazgo

Con una fotografía en donde se les ve felices en las playas de Tulum, la actriz y su novio Pablo Bernot celebraron al amor

Por medio de su cuenta de Instagram, Sofía Castro dio a conocer hace unos meses que se encuentra en una relación sentimental con Pablo Bernot, con quien se ha dejado ver disfrutando su amor durante sus románticos viajes.

La actriz utilizó nuevamente este medio para compartir con sus seguidores que está celebrando tres meses de noviazgo. Con una fotografía en donde se les ve muy felices en las playas de Tulum, la pareja celebró al amor.

“T U L U M 🌴 3m contigo” es la frase que se lee junto a la imagen publicada por la hija de Angélica Rivera.

La postal recibió más de 27 mil corazones rojos y algunas muestras de cariño por parte de seguidores y amigos de la pareja en donde resaltaron lo felices que se ven.

No es la primera vez que Sofía y Pablo se dejan ver derramando miel en púbico, ya que hace unos días también compartieron el romántico viaje a Disneylandia.

La amorosa pareja reveló cómo inició su relación, todo esto gracias a una sesión de preguntas y respuestas de esta red social.

“Lo conocí hace siete años en la inauguración de un restaurante, me lo presentaron y literal ninguno de los dos nos hicimos caso. Y luego, como dos años después me lo encontré en el Baby’ O, ya más grandes, ahí me pidió mi teléfono, seguimos platicando y estuvimos intentando salir como tres veces y no había podido y ya por fin”, explicó la actriz de 23 años de edad.