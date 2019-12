Christina Aguilera más sexy que nunca con un profundo escote que deja poco a la imaginación

View this post on Instagram

My love for you Mexico will never die. You fill me with such joy and inspire me to continue making music that speaks true to my roots. Thank you for fueling me with your fire from Monterrey to Mexico City. Thank you as well to my amazing team, band, dancers, crew and everyone who make #TheXTour possible. For all of us, it was so special to be here and share this experience with you! 🔥🔥🙌❤️👊💥 Mi amor por ti, México, nunca morirá. Me llenas de tanta alegría y me inspiras a seguir haciendo música fiel a mis raíces. Gracias por alimentarme con su fuego desde Monterrey a la Ciudad de México. Gracias también a mi increíble equipo, grupo de cantantes, bailarines y todos los que hacen posible #TheXTour. Para todos nosotros, ¡fue muy especial estar aquí y compartir esta experiencia con ustedes! ❤️