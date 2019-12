Dominicana denuncia en video por Facebook que su esposo la tiene secuestrada en Nigeria

Aprovechó que el marido estaba fuera de la casa para clamar por ayuda a través de la red social

El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana gestiona el traslado de una dominicana que denunció, mediante un video en redes sociales, haber sido secuestrada junto a sus tres hijos por su esposo en Nigeria.

Un reporte este miércoles de El Nacional indica que el canciller Miguel Vargas ordenó al Departamento de Protección al Ciudadano en el Exterior para que contactara a los familiares de Yakira Elena Santos para confirmar la información que ha estado circulando hace varios días en el ciberespacio.

“Empezamos a dar los pasos correspondientes para proceder al traslado de la señora junto a sus hijos con todos los procedimientos legales cubiertos, aquí y en Nigeria”, precisó el director de comunicaciones de la Cancillería, César Duvernay.

Las autoridades en la isla establecieron contacto con el embajador dominicano en Sudáfrica y con personal de la embajada nigeriana en Jamaica.

El caso de presunta violencia doméstica se popularizó en internet luego de que la mujer grabara su martirio mientras se encontraba encerrada en un apartamento de Abuya, en el país africano.

Para dramatizar las necesidades que enfrenta en dicha nación, la fémina muestra la nevera vacía.

“El padre de mis hijos me tiene secuestrada. No me tiene comida, mire como está todo, mire la nevera, todo vacío”, indica la mujer que tiene tres hijos de 10, 5 años y seis meses.

“Les pido que me ayuden. Ese hombre me maltrata física y mentalmente. Ayúdenme, no quiere que tenga comunicación con nadie”, clama desesperada la dominicana que cuenta con nacionalidad venezolana.

El video ha sido ampliamente difundido por medios en el país caribeño.