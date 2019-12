Elena Poniatowska revela que el escritor Juan José Arreola abusó de ella y la embarazó

"Era un adulto, un hombre casado, con tres hijos, 20 años mayor que yo". La familia de Arreola respondió

El mundo de las letras en México está conmocionado con la revelación de una de sus grandes exponentes.

La escritora Elena Poniatowska confirmó en entrevista con Excelsior que fue su colega Juan José Arreola, uno de los autores más importantes en el siglo XX, el hombre al que hizo referencia en su nuevo libro El Amante Polaco.

“Estoy sola. No sé que es el amor. Lo que me ha sucedido. El catre, la amenaza, el ataque nada tienen que ver con lo que leí en los libros”, escribió Poniatowska sobre el ataque sexual del que fue víctima cuando iniciaba en la literatura.

En el libro se refirió al abusador como “El Maestro”. Cuando le preguntaron si se trataba de Arreola confirmó lo que muchos ya conocían.

“Ya se sabía, muchos lo saben. Pero no hay que decirlo, para qué. Arreola era un adulto, un hombre casado, con tres hijos, 20 años mayor que yo”, dijo a Excelsior.

El ataque ocurrió en 1955 y dejó a Poniatowska embarazada de su primer hijo Emmanuel, quien nació en Italia, y después llevó el apellido de Guillermo Haro, con quien la escritora se casó años después.

En tanto, la cuentista Tita Valencia también reveló que tuvo una relación cruel con Arreola.

Familia Arreola responde

Los familiares de Arreola, quien murió en 2001, respondieron a las afirmaciones y revelaron cartas de las escritoras a su padre y abuelo. En la de Poniatowska se da a entender que Arreola tenía intenciones de visitarla y conocer al pequeño. La familia del autor dice en un comunicado que “el tiempo parece haber afectado a la memoria” de Poniatowska porque según ellos el contenido de las cartas revela una buena relación.

La escritora, que hoy tiene 87 años, hizo una replica al comunicado de los herederos de Arreola. Allí insistió en que fue abusada.

“Mi relación no fue una de las “relaciones sentimentales” del “padre y abuelo Arreola” sino un suceso fundamental en mi vida que habría de cambiar no sólo mi destino sino el de mi hijo; fue la relación de un adulto casado que sabía lo que hacía con una joven inexperta e ingenua en todos los sentidos”, escribió Poniatowska. “Aunque la familia de Arreola habla de respeto, la respetuosa fui yo, la que nunca pidió nada fui yo, la que no volvió a verlo nunca fui yo, la que guardó silencio fui yo”.

Finalmente, la autora cree que Arreola también usó su poder de conquista para convencer a sus familiares de su buenos valores.

“Por lo visto, el ‘querido padre y abuelo’ de los Arreola quien siempre se ufanó de sus conquistas, también lo hizo frente a su familia, puesto que ahora las festejan”, escribió.

Aquí puedes leer los textos de los Arreola y la réplica de Poniatowska.