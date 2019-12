La extraña aparición de palomas con sombreros por las calles de Las Vegas

¿Quién equipa a los pájaros?

Durante varios días, se han visto palomas multicolores con sombrero de vaquero pavoneándose en las calles de Las Vegas. Nadie sabe quién equipa a los pájaros, según publica The Washington Post.

El residente de Las Vegas, Bobby Lee, subió a Facebook un video de dos pájaros con sombreros en miniatura, uno rojo y otro rosado, la semana pasada en Facebook. Los “pájaros tienen sombreros, hermano”, exclama en el clip. La publicación, que se compartió ampliamente, rápidamente se hizo viral en Internet y llegó a Mariah Hillman, cofundadora de un rescate local de palomas llamado Lofty Hopes.

Hillman, de 47 años, y la búsqueda de las aves de su hija de 30 años despegaron rápidamente. Comenzaron investigando áreas conocidas, donde repartieron tarjetas de visita y les dijeron a los transeúntes: “Si las ves, aliméntalas. Estamos a solo tres millas de distancia y podemos llegar bastante rápido “.

Desde entonces, Hillman le dijo a The Washington Post, el dúo recibió dos pistas cada día de personas que vieron las palomas, a menudo adjuntando pruebas de video.

Hillman estaba en casa, limpiando jaulas de pájaros, cuando se enteró por primera vez de un avistamiento. Era demasiado tarde para ir a verlo, pero a la mañana siguiente, tan pronto como Hillman entró en la urbanización cerrada, vio la paloma con sombrero rojo, encaramada a la derecha. Ella desaceleró su auto y dijo: “Hola compañero”.

“Estaba sacudiendo la cabeza, tratando de quitarse el sombrero. Definitivamente es pegamento “, le dijo a The Post sobre el adhesivo utilizado en el pájaro. “Tenemos que mudarlo, lo que llevará tiempo”.

Hillman continuó: “Lo único que no los dañaría es el petróleo, que luego lo convierte en una paloma grasa, como los que están alrededor de McDonalds”.

De cualquier manera, la paloma debe quedarse con Hillman por un tiempo. Durante la persecución de dos horas, la exactivista por los derechos de los animales vio un halcón que rodeaba el área, al que llamó “preocupado”.

El misterio permanece

Aunque la gente ha especulado que los sombreros se originaron con un asistente del Rodeo de las Finales Nacionales, que actualmente se lleva a cabo en la ciudad, la asociación ha negado su participación, según The New York Times, y el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas dijo que “no parece ser un asunto policial “.

Por ahora, Hillman se centra en localizar a las aves y garantizar su seguridad. Hasta ahora, ella y su hija acogieron a Cluck Norris, que luce un sombrero rojo de vaquero, y Coo-lamity James, que usa uno rosa. Otros avistadores mencionaron pájaros con gorras grises y marrones, aunque Hillman aún no los ha encontrado.

El New York Times entrevistó a un ornitólogo de la Universidad de Cornell, Charles Walcott, que se especializa en palomas. “Disfruté el video”, dijo Walcott al Times. “Solo pensé que esas palomas con sombreros eran lindas”.

Walcott también dijo que no está preocupado por las palomas, que actúan con bastante normalidad y no parecen estar angustiados. Los sombreros son “ciertamente lo suficientemente ligeros”, dijo al Times. “A mí me parecen palomas felices. Es difícil saberlo, por supuesto, porque no nos hablarán”.

Las palomas, dijo Hillman, tienen mucho para ellos: se aparean de por vida, los machos y las hembras producen leche y alimentan a sus crías, pueden vivir hasta 20 años en una unidad familiar, y son una de las diez especies que pueden reconocerse en un espejo.

“Son una gran primera mascota”, agregó, y señaló que tienen picos flexibles y no agudos. “Cuando necesitábamos palomas durante la guerra, eran considerados héroes. Ahora que no los necesitamos, se han convertido en alimañas o plagas. Hacemos eso con muchas cosas en esta sociedad, y eso no está bien”.

(Editado por Pelayo Escandón)