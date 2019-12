Norkys Batista cubrió sus exquisitas curvas con un bikini negro, pequeñito

View this post on Instagram

. Recuerden que siempre debemos ir de la mano con profesionales y con productos de calidad por eso quiero recomendarles @sofimedical_ve una empresa 100% confiable! Si estás pensando en modificar la talla de tus senos, ellos son ideales pues tienen los implantes Kangning, que cuentan con respaldo internacional. ¡Síguelos ya! @Sofimedical_ve no te olvides de pedirle a tu médico de confianza q pida las #Enzimas de #PbSerum también en @sofimedical_ve #norkysbatista