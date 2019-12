Shannon de Lima está que quema con sexy traje de baño

View this post on Instagram

Que días 😍 en Cartagena. Amo estar en Colombia, he comido tanto estando acá 🤦🏼‍♀️ lo primero que hice llegando fue pararme en la calle y comer buñuelos y relleno de papa jajajaja que delicia 🤤 bueno pero lo mejor de todo esto, son las personas que llegas a conocer y resultan ser tan espectaculares ❤️@studiofcolombia mi otra familia… Ame conocer a estas bellezas de mujeres @danielaboterofficial @anggiebryan y todo el equipo gracias son lo máximo!!!!