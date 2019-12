Disfruta de las fiestas navideñas con esta gran selección de actividades

Viernes 13

Blanca Nieves reinventada

“A Snow White Christmas” es un espectáculo creado por Lythgoe Family Panto, la misma compañía que produce shows de televisión como “American Idol” y “So You Think You Can Dance”. En esta versión de Blanca Nieves, que se presenta en el Pasadena Civic Auditorium (300 E. Green St., Pasadena), el cuento de hadas clásico se actualiza y en él la princesa une fuerzas con los siete enanos para derrotar a su malvada tía, la reina. En estos espectáculos la audiencia puede interactuar con los actores, abuchear a los villanos y echar vítores a los buenos. Funciones hasta el 22 de diciembre con varios horarios de jueves a domingo. Boletos $28 a $108. Informes (626) 795-9311 y pasadenacivic.visitpasadena.com.

Circo estilo Broadway

El Cirque Dreams Holidaze presenta un espectáculo familiar que mezcla el estilo de los musicales de Broadway con actos circenses. El show, que ofrecerá cuatro funciones en el teatro Dolby (6801 Hollywood Blvd., Los Angeles), fue creado por Neil Goldberg, quien viajó por el mundo para armar un elenco de artistas de circo, cantantes y bailarines que actúan en números novedosos y fuera de lo común. Incluye 20 actos y más de 300 vestuarios, y los artistas cantan temas clásicos como “Deck The Halls”, “Winter Wonderland” y “Jingle Bell Rock”. Boletos $34 a $130. Viernes 7:30 pm; sábado 3 y 7:30 pm, y domingo 2 pm. Informes (323) 308-6300 y dolbytheatre.com.

Sábado 14 Desfile en Echo Park El Echo Park Community Parade se realizará por vigésimo segunda ocasión, y recorrerá el bulevar Sunset entre las avenidas Vin Scully y Park. Entre lo que verán los asistentes en el recorrido están carrozas, autos clásicos y presentaciones de grupos comunitarios locales. Por supuesto que no faltarán Santa y sus duendes. En el escenario principal, que estará colocado en Echo Park y el bulevar Sunset, habrá entretenimiento en vivo. El tema de este año es Echo Park Holiday Wishes. Evento gratuito y para toda la familia. 11 am. Informes echoparkcommunityparade.com. Laboratorio de mochi La Casa Japón de Los Angeles (6801 Hollywood Blvd., Los Angeles) auspiciará el Japanese Food Lab, que en esta ocasión está dedicado a la elaboración del mochi, el pegajoso pastelito de masa de arroz que es uno de los alimentos más versátiles en Japón. El también conocido como pastel de arroz, es una parte esencial de la comida tradicional japonesa en la celebración del año nuevo, y se incorpora en preparaciones tanto dulces como saladas. Este es un evento familiar, y los participantes elaborarán mochi-tsuki y luego probarán otros estilos de otras regiones de Japón. No apto para veganos y vegetarianos. Ir preparados para mancharse de harina. Es necesario registrarse puesto que es un evento con capacidad limitada. 11 am. Entrada gratuita. Informes (800) 516-0565 y japanhouse.jp/losangeles.

Sinfonías para jóvenes

El concierto Toyota Symphonies for Youth: The Rite of Spring, que se presenta en el Walt Disney Concert Hall (111 S. Grand Ave., Los Angeles) está diseñado para que niños de 5 a 11 años –edad recomendada– aprendan detalles de esta revolucionaria pieza de Stravinsky, quien con su innovadora visión de la Rusia primitiva causó un disturbio en su estreno en París y cambió la música para siempre. Bailarines iluminarán esta extraordinaria composición. 11 am. Boletos $25 a $29. Informes (323) 850-2000 y laphil.com.

Música chicana

Canciones como “If I Was President”, “It’s Time”, “Tiempos de amor” y “Café con pan” han convertido a Las Cafeteras una de las bandas más icónicas de Los Angeles. El combo, nacido en un café del este de la ciudad, lleva su actual gira al Regent Theatre (448 S. Main St., Los Angeles) para luego continuar su recorrido por ciudades como Seattle, Sacramento y Santa Cruz. 8 pm. Boletos $22.50. Informes spacelandpresents.com.

Domingo 15

Celebración comunitaria

La Plaza de la Raza (3540 N. Mission Rd., Los Angeles) efectuará la Community Holiday Celebration, un festejo de fin de año en el que habrá música en vivo a cargo de mariachi Los Reyes y el Plaza de la Raza Youth Mariachi Ensemble. También habrá talleres de arte, en el que se enseñará a los asistentes a elaborar piñatas, papel picado, tarjetas de navidad y repujado; también se presentarán grupos folclóricos. Habrá refrigerios a la venta y mucho ambiente navideño. 2 a 6 pm. Entrada gratuita. Informes plazadelaraza.org.

Bosque encantado

El jardín botánico Descanso Gardens (1418 Descanso Dr., La Cañada Flintridge) presenta su evento anual Enchanted: Forest of Light, en el que, al ponerse el sol, el lugar se transforma en un bosque encantado. Se trata de una experiencia interactiva en la que, bajo lo follajes de las plantas y flores –entre ellas las camelias y las rosas– se revelan infinidad de luces de colores. Termina el 5 de enero. Boletos $28. Informes (818) 949-4200 y descansogardens.org.

Festival de hanukkah

El Skirball Cultural Center (2701 N. Sepulveda Blvd., Los Angeles) celebrará el Hanukkah Festival, una fiesta de judía de luces. Habrá música, baile, se contarán cuentos, creación de arte y bocadillos. Klezmer Juice será una de las bandas que amenizarán el evento, donde además se escucharán tonadas clásicas y folclóricas de esta fiesta decembrina a cargo del dúo Zingarella, formado por un violinista y un acordeonista. 11 am a 4 pm. Boletos $7 a $12. Informes (310) 440-4500 y skirball.org.