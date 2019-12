Rapero Tekashi 6ix9ine pide clemencia a juez en NYC: “Mi mundo se está desmoronando”

El artista expresa profundo arrepentimiento por sus crímenes en carta a juez federal que decidirá su sentencia

En una carta al juez que deberá dictar su sentencia en Nueva York, el rapero Tekashi 6ix9ine manifiesta que su mundo se está “desmoronando” a raíz del proceso judicial en el que se ha visto inmerso y mediante el cual testificó contra antiguos socios de la pandilla Nine Trey Bloods.

“No se me hace fácil encontrar las palabras correctas para expresar lo que ha sido mi vida en el último año”, indica el cantante de 23 años, cuyo nombre de pila es Daniel Hernández.

En la misiva que presentaron sus abogados este miércoles en nombre de Hernández, el exponente de música urbana muestra arrepentimiento por el rumbo que tomó como integrante de la pandilla que opera en varias zonas de la Gran Manzana.

“No hay excusa, ni justificación, ni disculpa suficiente en este mundo para explicar mis crímenes”, plantea el artista en el documento.

“Mientras he estado encarcelado, he tenido tiempo de reflexionar sobre lo imprudente y tonto de mis decisiones. Me levanto cada mañana pensando si valió la pena”, continúa Tekashi 69 en el documento.

La carta trascendió a medios luego de que los fiscales federales de Manhattan pidieron clemencia contra el acusado, quien fue testigo estrella en el juicio contra Anthony “Harv” Ellison y Aljermiah “Nuke” Mack. Ambos fueron declarados culpables como resultado de las declaraciones en corte de Tekashi 6ix9ine.

El convicto se enfrenta a entre 47 años y cadena perpetua; aunque espera que el juez federal sea leniente y le reduzca por mucho la sentencia.

Los abogados plantean que “a pesar de la significativa amenaza a su carrera personal y a su seguridad, el Sr. Hernández, una figura pública muy reconocida, testificó de manera creíble y poderosa en un juicio altamente publicitado que llevó a la convicción de dos miembros de Nine Trey”.

La audiencia de sentencia contra el cantante está pautada para este 18 de diciembre.