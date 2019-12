Toros, carneros y pelícanos: lo que viene en deportes en la Bahía

Viernes 20 de diciembre

Reyes y pelícanos en la duela de los Warriors

Sigue la dura temporada de Golden State en el básquetbol profesional. Al 12 de diciembre, antes de su juego del viernes 13, acumulan únicamente 5 victorias por 21 derrotas. Doloroso e impensable para la quinteta de San Francisco, la cual apenas el año pasado disputó la final a los Raptors de Toronto. Pero las lesiones y la partida de jugadores han cambiado la fisonomía el equipo y, por ende, los resultados en la cancha. El domingo 15 de diciembre, los Warriors reciben la visita de los Sacramento Kings, quienes se ubican en el séptimo lugar de la tabla de posiciones del Oeste de la NBA; posteriormente, el viernes 20 de diciembre, reciben a otro equipo “sotanero” (como los define la leyenda del béisbol Tito Fuentes, cuando se refiere a un equipo malo que se encuentra en el sótano de la división), que son los Pelícanos de Nueva Orleáns (quienes dejaron ir a Anthony Davis a Los Ángeles y ahora pagan las consecuencias). Dos juegos del mejor baloncesto que hay en el planeta. La cita es en el Chase Center en San Francisco. El juego del domingo vs. Kings será a las 5:30 pm; el del viernes vs. Pelicans a las 7:30 pm. Para boletos visita nba.com/Warriors o cómpralos en las taquillas del Center.

Sábado 21 de diciembre

Carneros de LA buscan venganza en casa de los Niners

Es un decir ¿verdad?, porque lo cierto es que los de San Francisco están imparables, se han vuelto el equipo a vencer en 2019, arrollando a escuadras como Green Bay o incluso a potencias como Nueva Orleans ¡en su propia casa!. Solamente han perdido dos juegos y han sido ante rivales de un nivel similar, como lo son los Baltimore Ravens y los Seattle Seahawks. Los Rams, por su parte, han tenido una temporada muy irregular (básicamente quieren que el defensivo Aaron Donald gane todos sus juegos y pues, no) acumulando a duras penas 8 ganados y 5 descalabros hasta ahora, sin contar su encuentro del próximo domingo 15 de diciembre en contra de unos maltrechos Vaqueros de Dallas (quienes están por decirle adiós a su entrenador en jefe Jason Garret, después de 10 temporadas de magros resultados). La cosa es que comparando a Jared Goff y a Jimmy Garoppolo, pues no hay que pensarlo dos veces; si a eso le sumamos que la defensiva de San Francisco es de lo mejor de toda la liga, pues no se le ven muchas esperanzas a los Rams de llevarse el juego, menos en casa de los Niners. LA Rams vs SF 49ers, sábado 21 de diciembre –Sí, sábado- a las 5:15 pm, Levi’s Stadium, Santa Clara. Boletos a la venta ya. Si no puedes acudir, recuerda que los Niners tienen una transmisión de radio en español directo desde su sitio 49ers.com. Sólo espera a que inicie el juego y en la portada aparecerá la liga que te lleva a la transmisión.

Sábado 4 de enero

Regresa la Monta Profesional de Toros a Oakland

La competencia anual entre descomunales ejemplares de más de 500 kilos y sus jóvenes y arrojados jinetes regresa la ciudad de Oakland. La adrenalina correrá cuando los muchachos se monten en los toros salvajes y traten de durar el mayor tiempo posible a los lomos de las bestias. Diversión, música, sonido, espectáculo de luces y mucho más te ofrece la Monta Profesional de Toros (PRB por sus siglas en inglés), nomás que ya del otro lado del 2019, el 4 de enero de 2020 para ser más específicos. Si te gusta esta onda campirana entonces no te lo puedes perder. Hay que alistar los pantalones de mezclilla y los sombreros (vaqueros y tejanas para que se entienda, pues). Boletos en las taquillas del Oracle Arena en Oakland o en pbr.com y coliseum.com.