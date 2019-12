Angelinos expresan su devoción a la Guadalupana a través de los murales

Hay decenas de imágenes de la Morenita por toda la ciudad, creados por artistas latinos en diversos estilos y diseños

El mural de la Virgen de Guadalupe que está en el Market La Milagrosa sobre las calles Eagle Rock y Kern en el este de Los Ángeles está lleno de ramos de flores y veladoras.

Como todos los años, el 12 de diciembre, los vecinos se organizaron para llevarle a la Virgen las mañanitas a las 12 de la noche. Pero durante todo el día. hubo fiesta, llegó un grupo de danza; y por la tarde, celebraron una misa.

“También hubo guisados, champurrado y pastel”, dijo doña Josefina Flores, quien ha vivido frente al mural durante 17 años.

Todo el año la Virgen tiene flores, no solo el día 12 de diciembre cuando se le celebra, agregó.

Pero el mural del mercado La Milagrosa no es el único donde los angelinos se congregan para honrar a la Virgen en Los Ángeles. Hay decenas de piezas de artes callejeras dedicadas a la Patrona de México por toda la ciudad. Así que los devotos no solo van el 12 de diciembre a las iglesias a encomendarse a la Virgen si no que acuden a venerarla a los murales con su imagen.

“Hay decenas de murales dedicados a ella en todo Los Ángeles, en especial en el este de Los Ángeles, el centro de la ciudad y el sur”, precisó Isabel Rojas-Williams, historiadora de arte, curadora y experta en murales.

Algunos devotos de la Virgen le atribuyen milagros. Josefina relató que un 25 de diciembre, sus hijos y nietos fueron a jugar basquetbol. Uno de ellos se mordió la lengua y no paraba de sangrar.

“Me lo trajeron a la casa. Yo tenía mi carro estacionado afuera del mural del market La Milagrosa. Decidí llevarlo al hospital. Cuando nos íbamos a subir al carro, volteé a ver a la Virgen, y le imploré por el muchacho que no paraba de sangrar. En unos segundos, me dijo que la sangre había cesado. Para mi fue un milagro”, consideró Josefina.

La Virgen es un ícono

La también embajadora de las artes, Isabel Rosas-Williams dijo que la Virgen es un ícono que ha traspasado fronteras y nos representa a todos, porque es bondad, fortaleza y generosidad.

“Significa protección, ayuda e inspiración. Es una mujer que trató de salvar al mundo”, afirmó.

Explicó que vemos muchos murales sobre todo en los negocios porque los propietarios se sienten protegidos con la Virgen.

El artista Paul Botello pintó en 1991, el mural Semillas de la Virgen en el mercado Yash La Casa Market, localizado en el corazón del este de Los Ángeles. La Virgen se convirtió en la patrona de la familia del comerciante Balvinder Songu y su esposa, que tenían pocos años de haber llegado de la India.

Isabel describió que Semillas de la Virgen es un mural acrílico de 15 por 50 pies que fue patrocinado por la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en la pared este del Mercado Yash La Casa Market.

Para muchos inmigrantes tener murales de la Virgen en sus barrios, es una protección del sueño americano. “La gente le pide ayuda. Esto va más allá de religiones. Vivimos momentos en los que se necesitan creer”, observó.

La experta en murales detalló que la Virgen ha sido pintada en diferentes estilos y versiones. “Tenemos murales en estilo barroco, gótico, geométricos y estilizados. Hay algunos que son tan antiguos, que parece frescos en los que la Virgen está emergiendo de las grutas. También hay quien ha pintado a la Virgen como una super woman”.

Agregó que la mayor parte de los creadores son latinos. “Y casi no hay artista que no empiecen su carrera queriendo pintarle un mural a la Virgen”.

Guadalupano ante que católico

El sacerdote Martín Rodríguez de la Iglesia Santa Rosa de Lima de Maywood, atribuyó la abundancia de murales dedicados a la Virgen de Guadalupe en Los Ángeles, a la gran cantidad de mexicanos que, como él, aquí habitan.

“El tema Guadalupano es inherente a la cultura mexicana. Responde a una necesidad universal de amor, respeto y cariño hacia la madre tierra y hacia la Guadalupana que va más allá de una religión. De ahí la frase, antes de ser católico soy Guadalupano”, explicó el párroco quien dice que él pidió ser ordenado sacerdote en el Santuario de la Quinta Aparición de la Virgen en la Basílica de Guadalupe, inspirado por su propio padre quien caminaba en procesión desde Guanajuato hasta el Cerro del Tepeyac donde está la Morenita, nombre con el que se le conoce en México a la virgen.

El religioso observó que aún el hombre más rústico, se transforma ante la imagen de la Virgen.

“Sienten el amor materno. Se doblegan ante su mirada tierna. ¿Por qué quién no respeta a la madre?”, cuestionó.

Por eso, algunos comerciantes no dudan en mandar poner una imagen fuera o dentro de sus negocios.

Recordó que incluso hubo una época en Los Ángeles en los años 70, donde todos los latinos traían a la Virgen en sus vehículos.

Se desconoce el número exacto de murales dedicados a la Virgen de Guadalupe en Los Ángeles, pero entre los años 80 y 90, la ciudad era la capital de los murales en el mundo con más de 3,500, reveló Isabel.

“Durante la moratoria de diez años contra su creación, muchos se borraron o desaparecieron por diferentes causas. Hoy en día Filadelfia tiene ese título, pero desde que se firmó en 2013 la ordenanza de murales [en LA], ha habido un renacimiento. Puedo decir que ya estamos seriamente compitiendo con Filadelfia”, puntualiza la historiadora de arte.