Captan a diputado del partido de AMLO teniendo sexo al interior del Congreso de Sinaloa

El legislador de Morena dice que todo es parte de una persecución política en su contra

En redes sociales, particularmente en Twitter, comenzó a circular hace unos días un video en donde se puede ver a un hombre teniendo sexo con una jovencita, supuestamente al interior de una oficina que se encuentra en el Congreso de Sinaloa.

Según los usuarios de las redes, el hombre ha sido identificado como Pedro Alonso Villegas Lobo, quien es diputado de aquel estado por parte del partido político Morena.

Luego de que el video se hiciera viral, el diputado Villegas aseguró, a través de un comunicado, que él no es la persona que aparece en el video, e incluso indicó que todo se trata de una “guerra sucia” en su contra, así como en contra de Morena.

“Cuando tocas los intereses de los corruptos, cuando defiendes las causas justas de los tiranos, cuando denuncias los actos de corrupción… Siempre te van atacar, PERO A MI NO ME IMPORTA Y ME TIENE SIN CUIDADO, SEGUIRÉ LEVANTANDO LA VOZ Y NO ME VAN A PARAR”, escribió el legislador en su cuenta de Facebook.

Según Villegas, la persona que estaría detrás de este videoescándalo es el dirigente local del Partido Alianza Social (PES), Héctor Melesio Cuén Ojeda, luego de que lo acusara de “secuestrar” a la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), por lo que ha recibido amenazas.

Sin embargo y aunque Pedro Alonso asegura que no es él el que aparece en el video y que es complicado de confirmarlo, puesto que los protagonistas no se pueden apreciar claramente, lo cierto es que hay quienes ya han acusado a este legislador de “pedir favores” a cambio de dar a la población “apoyos económicos”.