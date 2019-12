El Hombre Araña, Capitán América y El Grinch: tres hispanos detenidos por agredir a turistas en Nueva York

Se les acusó de bloquear agresivamente a peatones que intentaban pasar

Enrique Diego, Walter Aragón y Rubén Vega fueron arrestados por la policía de NYPD por supuestamente acosar a los turistas en Midtown usando sus disfraces de Spider-Man, Capitán América y El Grinch.

La policía no dijo de inmediato qué hombre estaba debajo de cada disfraz. Según la denuncia, los tres “se unieron, lo que creó una pared (…) bloqueando agresivamente a los peatones que intentaban pasar”, cerca de West 49th St y 6th Avenue ayer alrededor de las 2 p.m., dijo una fuente.

Los policías los pusieron bajo custodia por conducta desordenada como parte de un bombardeo festivo de personas disfrazadas de personajes del cine, buscando propinas entre turistas, dijo la fuente.

Aunque están más asociados con Times Square, los lujosos mendigos estos días han migrado unas pocas cuadras al este, hacia el popular árbol de Navidad del Rockefeller Center, ejecutando su estratagema habitual de atraer a los turistas para tomar fotos y luego exigir propinas.

La ciudad no le pone límite de espacio a esta actividad, siempre que los disfrazados no hagan nada ilegal, destacó New York Post.

“Estaremos tomando medidas enérgicas en el Rockefeller Center”, dijo la fuente. Por primera vez este año en esa zona se ha restringido el tráfico vehicular, para que fluya la congestión de miles de peatones buscando el gran árbol de Navidad y las famosas decoraciones en las avenidas 5ta y 6ta.