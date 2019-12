Famosos reaccionan ante la sexy imagen de Gaby Espino

View this post on Instagram

Siempre habrá algo sobre donde apoyarte (Dios/El universo te sostiene), la tierra aparecerá justo cuando sea necesario para que tu pie toque el suelo… o en su defecto, se te darán alas para volar. Confía siempre, cuando el miedo te invada, confía más.💫💫💫 @laventanitablog 📸 @pablocostanzo @thewarehouse_miami 💃🏻 @karlabstyle 💄 @nandaquero tan: @tatanmiami