Vieron a Santa Claus surfeando en el East River de Nueva York

Un misterio que ha generado muchos comentarios irónicos

Un misterioso Santa Claus fue visto flotando en el East River de Manhattan.

Poco después de las 8 a.m. del miércoles, una mujer del área vio algo extraño en el East River: un Santa Claus surfeando en las olas del río.

Según varios informes de primera mano, el hombre vestido de Santa Claus continuó navegando hasta las 9 a.m. al menos, a pesar de que las condiciones climáticas eran abyectamente sombrías, detalló con ironía Gothamist.

Todavía no está claro cómo, exactamente, este Santa logró mantenerse a flote.

“Mi pregunta no es tanto cómo, sino ¿por qué? ¿Por qué este Santa pasa su miércoles por la mañana patinando en una tabla sin surf, en medio de temperaturas de 30 grados (F) y el comienzo de una desalentadora mezcla invernal? ¿Por qué, cuando casi seguramente tiene obligaciones más urgentes que satisfacer en este momento? ¿Por qué, a menos que NO sea EL VERDADERA SANTA, estaría en el East River de todos los posible lugares, haciendo hileras, cuando debería estar en el maldito Polo Norte manejando la fabricación de juguetes o lo que sea que haga Santa mientras su ejército de trabajadores no remunerados se agita?”, ironizó la escritora Claire Lampen.