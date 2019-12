Un recorrido por la vida y obra de Oscar de la Renta

La muestra ‘Ser Oscar de la Renta’, instalada en el Centro León de la capital dominicana, estará abierta al público hasta abril 2020

Una muestra rinde tributo al legado y a la genialidad del diseñador dominicano Oscar de la Renta abriendo las puertas a sus más celebrados diseños y a una colección de materiales multimedia que dejan al descubierto aspectos poco conocidos de su vida personal.

La exposición ‘Ser Oscar de la Renta’, presentada por la Fundación Eduardo León Jimenes, Centro León y Grupo Puntacana, se desarrolla en cinco momentos que muestran las distintas dimensiones del creativo, como ser humano y como profesional de las artes. Estos espacios son: ‘Oscar es celebrado’; ‘Oscar Renta Fiallo es Oscar de la Renta’; ‘En el taller todo es inspiración; I’m just an island boy: Oscar es transnacional’, y ‘Esencias de un legado: Ser Oscar de la Renta’.

El Centro León exhibe 50 vestidos originales del diseñador. Algunos creados para figuras como Hillary Rodham Clinton, Laura Bush, Barbara Pierce Bush, Sarah Jessica Parker, Oprah Winfrey y Taylor Swift.

Asimismo, la muestra integra documentos y objetos de carácter documental, fotografías personales del diseñador, 60 portadas de revistas y libros, videos con entrevistas a familiares, personalidades del arte y la cultura vinculadas a Oscar de la Renta, cámaras y accesorios de la Colección Eduardo León Jimenes de Etnografía y obras de arte de colecciones propias y cedidas en préstamo de colecciones privadas e instituciones internacionales.

Esencias y sabores

A fin de mostrar todas las facetas de la vida de Oscar de la Renta, la exposición incluye, además, un laboratorio de esencias que permitirá a los visitantes vivir una experiencia sensorial con los aromas afines a Oscar de la Renta en la producción de perfumes.

Asimismo, la exposición cuenta con el programa educativo ‘Conocer a Oscar de la Renta’. En diferentes lugares de la institución se encuentra una variedad de dispositivos educativos accesibles a los diferentes públicos, entre los que figuran guía de visitas para público general, familias y docentes, además de otros materiales para enriquecer esta experiencia.

Incluso la cafetería de la institución cultural abordará las preferencias del diseñador en la gastronomía dominicana, tanto en su menú como en una selección de acuarelas inspiradas en estos platos dominicanos expuestas en sus paredes.



Este proyecto cuenta con la colaboración de The Metropolitan Museum of Art (The MET), Kent State University Museum (KSUM), George W. Bush Presidential Library and Museum, Fashion Institute of Technology, Young Fine Arts Museums of San Francisco, The Estate of Antonio Lopez and Juan Ramos, Museo Bellapart, Museo Fernando Peña Defilló y Archivo General de la Nación, entre otras instituciones.

Para más información sobre la muestra visitar: http://www.centroleon.org.do