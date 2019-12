Arte que provoca la conversación y aumenta la autoestima

Joven artista se abre paso con su talento, denuncia abusos e intenta que las mujeres incrementen su amor propio

Desde que Shirley Alonso pudo tener acceso a un lápiz y papel, descubrió que se le daba el dibujo. Cuando estaba en sexto grado, entre los 10 y 11 años, una maestra descubrió sus habilidades y la motivó a desarrollar todo su potencial. A sus 27 años, es una artista con una misión: lograr que las mujeres de todas las tallas se amen a sí mismas.

Pero también a través de sus ilustraciones denuncia los abusos contra los inmigrantes, da valor a los dreamers y se atreve a decir lo que muchas mujeres callan.

“Mi arte son los pensamientos que muchos consideran un tabú hablar de ellos, pero debemos motivar la autoestima y la dignidad entre la gente que se parece a nosotros”, dice.

Shirley, es hija de padres inmigrantes nicaragüenses. Vivió hasta los ocho años en el barrio histórico de Boyle Heights. De ahí su familia se fue a Pasadena, donde vive hoy en día.

“Cuando estaba en la secundaria es cuando aprendí más técnicas para dibujar caras. Me di cuenta que sí se podía”, dice.

Fue criada por sus abuelos maternos debido a que sus padres, siempre estaban trabajando. Es graduada de diseño gráfico y comunicación de la Universidad Notre Dame en Belmont, California. Actualmente trabaja con niños especiales para el Distrito Escolar de Pasadena.

“Mi sueño es poder vivir completamente de mi arte, y que mi propio negocio de diseño gráfico me permita pagar mis cuentas”, agrega.

A través de su trabajo con niños especiales, Shirley tomó conciencia de que siempre los estaba motivando a seguir sus sueños y su pasión, pero ella no estaba persiguiendo los suyos propios. “Tenía que seguir mi propio consejo, y mostrar mis propios talentos al mundo”.

Así es como decidió que después de su trabajo en el Distrito Escolar de Pasadena, aprovecharía cualquier tiempo libre para ponerse a crear sus ilustraciones con causa.

Le ha puesto a su negocio de diseño Art Kid Shirley. “Cuando estaba en la escuela, me llamaban Art Kid (niña artista en español). Yo quiero mantener a esa niña artista dentro de mi”.

Para ella su arte, es su humor ‘tonto’, lo que ella es y en lo que está tratando de convertirse, pero también su terapia, su libertad y escape de la realidad.

“Yo dibujo a la antigüita. Primero hago mis trabajos a lápiz o con marcador, y luego coloreo digital”, dice. Sin embargo, hay algunos que pinta al óleo.

Su trabajo artístico lleva siempre un mensaje. Como el que dedica al presidente Trump y al Servicio de Migración y Aduanas (ICE): “Peligro. El Presidente y ICE en el área. Mantengan a sus niños alejados. Los ataques pueden producir lesiones o muertes”.

Pero busca respeto para la mujer. En uno de sus ilustraciones se observa: “Las mujeres, pueden ser encontradas en esta área. Mantén tu distancia y respétalas”.

Esta artista y diseñadora quiere que las mujeres tengan confianza en ellas mismas y no busquen validación por su cuerpo y belleza; además subraya que cada estría debe ser celebrada porque eso es parte de ser humanos, indica. “Acéptate a ti misma como fuiste diseñada”, dice una de sus ilustraciones más bellas.

El arte de Shirley está motivado por su propia vida. “Yo era muy callada y tímida. Mi arte ha sido mi voz porque a través de él se puede decir muchas cosas”.

Muchas de sus ilustraciones contienen las frases que su abuela le repetía cuando iba creciendo. Una de ellas, muy popular entre la cultura latina: “antes muerta que sencilla”, que se refiere a que las mujeres siempre tienen que estar bien arregladas. En otras palabras, es preferible morir antes que aparecer en público sin una buena presentación.

Otras de las frases con las que creció escuchando en su casa y que ahora usa, son: “Necia con ganas”; “tremenda”; “ver y no tocar se llama respetar”; “pinolera (una palabra usada para llamar a los nicaragüenses).

También expone y advierte de los horrores a los que se exponen las mujeres cuando salen con posibles candidatos para una relación sentimental. “Beware of the fuckboys” (en español: “ten cuidado con los mujeriegos”); o “I’m with stupid de el corazón y cerebro” (estoy con un estúpido de el corazón y cerebro”).

Por mucho tiempo ella mismo padeció la baja autoestima y se sintió bloqueada como artista, pero “recuperé mi confianza a través de mis trabajos humorísticos que me han ayudado a lidiar con mis propios demonios, los cuales mucha gente disfruta”.

Shirley vende su trabajo en eventos o festivales culturales.

“Me siento muy orgullosa de lo que he logrado hasta ahora”, dice. Aunque reconoce que vender su arte ha sido su más grande desafío.

Ofrece tarjetas con sus ilustraciones, calcomanías y hace unas caricaturas que llaman mucho la atención.

“Mi arte busca provocar una conversación no desviar la mirada. Es acerca de lo que nuestras madres y tías tenían vergüenza de platicar. Y supongo que, si mi arte gusta y molesta a la gente, es que no soy tan mala artista”, indica Shirley.

Puedes encontrarla en Instagram en @artkidshirley.