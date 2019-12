CEO de Badabun da la cara y tilda de mentirosos a youtubers mexicanos que lo denuncian por abuso laboral y acoso sexual

César Morales se dispone a presentar una demanda por difamación

Para el exCEO de Badabun, César Morales, las denuncias en su contra por supuestos abusos laborales, acoso sexual y hasta intento de violación son resultado de una polémica por dinero.

Luego del escándalo que despegó con la denuncia pública de los exyoutubers del canal, Kim Shantal, Alex Flores, Queen Buenrostro, Dani Alfaro y Kevin Achutegui, Morales finalmente dio la cara en una entrevista con el aún youtuber de Badabun, Víctor González.

Morales, quien inició una demanda contra sus acusadores por difamación, indicó en el intercambio que los jóvenes se enojaron porque no querían compartir las ganancias de sus videos con la empresa.

“Cuando empezamos a trabajar con cada uno de ustedes, les ofrecimos contratos, les ofrecimos invertir en sus proyectos, el 99 por ciento de ustedes no dijo que no, no se lo obligó a nadie a firmar esos contratos, pero un año después que tienen números bastantes brutales, creo que ya no les gustó la opción de dividir el dinero, a pesar de que fue Badabun el que invirtió varios millones por cada uno de ustedes”, sostuvo el mexicano.

A pesar de la multiplicidad de denuncias algunas de las que salieron luego del primer video en grupo por el canal de Juan de Dios Pantoja colaborador externo de Badabun, el exejecutivo planteó que es la verdad de cada uno contra la de él.

“Para todas las historias siempre hay tres versiones A, B y la verdad. Ahorita voy a decir mi verdad desde mi punto de vista y a lo mejor no coincide con la tuya o con la de ellos, pero es el punto de vista de cada uno”, agregó el exdirector, quien fue removido de su cargo como CEO a raíz de la controversia.

Precisamente, Morales mencionó disputas con De Dios Pantoja por la creación del canal “Jukidog”.

“La idea era, Badabun pone el dinero, Juan de Dios pone la distribución y la publicidad, Badabun le invirtió aproximadamente tres millones de pesos al proyecto”, argumentó el creativo.

Sin embargo, la apuesta no tuvo los resultados esperados.

Según su versión, en una junta posterior con los youtubers, decidieron que no necesitaban ya del equipo de arte. Pero, para no despedir a los encargados de esa área, Morales decidió utilizar “Jukidog” para que ellos crearan contenido y generaran ingresos para pagar su salario.

Lo anterior, supuestamente, no satisfizo al colaborador.

“Creo que fue uno de mis primeros errores que he cometido recientemente, no le expliqué a Juan, no le pedí permiso a Juan para usarlo, no consideré que siquiera a Juan le importara, estoy seguro que Juan ni siquiera iba a usar ese canal, Juan se molestó mucho, me reclamó, le expliqué para que lo estábamos usando, que el dinero de ese canal no era para Badabun, era para el proyecto de artes, para no tener que despedir a ninguno”, planteó el entrevistado, quien reconoció que su “actitud” y “algunas formas de trabajar”, en ocasiones no fueron las mejores.

Morales, sin embargo, rechazó las alegaciones de explotación laboral.

Sobre la presunta explotación a los youtubers de Badabun, manifestó:

“Se me hace una falta de respeto que digan que los explotábamos cuando en otras personas sí lo están, ellos decían cuántos videos hacían a la semana, pues así era la ganancia y estaban conscientes”, declaró. “Chicos, sería bueno que lo admitieran que todo lo que dijeron lo inventaron, y con mentiras no se llega a nada; tienen que ser honestos y decir la verdad. Si existe algún delito los invito a ir ministerio y denunciar”, agregó.