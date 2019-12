Corte ordena remover de su cargo a concejal por faltar a su trabajo en Bell Gardens

Jennifer Rodríguez está apelando la decisión del juez, pero de perder, dijo que se postulará ne las próximas elecciones.

La Corte Superior del Condado de Los Ángeles ordenó que Jennifer Rodríguez fuera removida de su cargo como concejal en la ciudad de Bell Gardens por faltar a 10 de 20 sesiones de Concejo sin justificación, y al mismo tiempo por cobrar su sueldo.

El juez Gregory A. Alarcón determinó que Rodríguez violó su juramento al faltar a múltiples reuniones de Concejo y costarle a los contribuyentes al año, más de 50,000 dólares y otros beneficios médicos, dentales, de visión, mientras no se presentaba.

“Ellos – los concejales – prestan juramento para servir a sus comunidades, lo que obliga a que asistan a las sesiones de Concejo”, se pueden leer en el fallo del juez.

De acuerdo a la ley estatal, cuando un miembro del Concejo falta a todas las juntas programadas en un periodo de 60 días, su asiento queda vacante.

En entrevista con La Opinión, la todavía concejal dice que la están castigando y separando de su puesto por haber estado enferma.

“Debido a que pasé por una crisis familiar, mi salud mental se vio afectada. Sufrí de depresión, ansiedad y ataques de pánico. Traté de asistir a las reuniones, pero no pude. Me sentía muy mal. Era como estar en una película de terror”, dice.

Y lamenta la poca sensibilidad de sus compañeros hacia sus problemas de salud.

Señala que durante el juicio para destituirla, siempre notó que el juez estaba de lado de quienes pretendían sacarla del Concejo.

Además, Rodríguez denuncia que detrás de su salida, hay muchos intereses. “Yo era un obstáculo para los negocios sucios que se quieren hacer en la ciudad, porque me oponía rotundamente a los permisos para establecer negocios de marihuana y a la construcción de un proyecto de 47 viviendas”, afirmó.

Acusó directamente al concejal Pedro Aceituno de estar junto con Vanessa Delgado, dueña de una compañía inmobiliaria, a favor de un proyecto de vivienda con 200 estacionamientos.

“Él va a recibir dinero de ese proyecto”, señaló.

Incluso dijo que el concejal le declaró su amor cuando se enteró que tenía problemas familiares. “Me dijo, te amo, te quiero. Yo le dije, yo también te quiero, pero como a un hermano. Él me quería de otra manera, aún estando casado. Yo lo rechacé, y no me lo perdona”, indicó.

También dijo que detrás de su salida está el consultor político Mario Beltrán, quien está decidido a llevar negocios de marihuana a Bell Gardens. “En cuanto logren sacarme, van a aprobarlos. Yo me opongo por completo. Quien va a sufrir es la comunidad. Yo soy una mujer íntegra, no me vendo al mejor postor ni he robado”.

La Opinión preguntó al concejal Aceituno sobre las acusaciones de acoso denunciadas por la concejal Rodríguez. Respondió que eran totalmente falsas.

“Por lo que se refiere a que hay un complot para sacarla del Concejo, ella tuvo la oportunidad de aportar a la Corte las evidencias de su enfermedad, y no lo hizo. El juez dictó un fallo, después de escuchar a todas las partes”, indica Aceituno.

Agrega que la Ciudad tomó acción para removerla del cargo, después de que su asiento estuvo vacío por mucho tiempo, y la comunidad se empezó a quejar por sus prolongadas ausencias.

“Faltaba a las juntas de Concejo supuestamente por enfermedad, pero se le veía en el gimnasio, y en eventos especiales”, indica.

Al final, Aceituno enfatiza que no hay que olvidar que si la concejal Rodríguez se encuentra a un paso de dejar el cargo, se debe a un problema que ella se ocasionó al faltar tanto.

“Si ella hubiera justificado sus ausencias desde un principio, nada de esto estaría pasando”, menciona.

En el dictamen de la Corte, se indica que la concejal fracasó en proveer evidencias de que estuvo enferma. Además, el abogado y administrador de la Ciudad le solicitaron repetidamente que mostrara una verificación por escrito de parte de un profesional médico o proveedor de salud, lo cual nunca hizo.

Mario Beltrán, por su parte, reconoce que hay una ley estatal que autoriza las licencias para el cultivo, manufactura, extracción y entrega de marihuana, siempre y cuando los gobiernos locales lo aprueben.

“Es decisión de los gobiernos locales.Para aprobar las licencias para la marihuana, se ocupan al menos tres de los cinco votos del Concejo. Su voto no es indispensable. Ella está saliendo porque un juez así lo determinó, no por su posición al uso legal de la marihuana ni por sus opiniones”, subraya Beltrán.

Aún se desconoce qué día dejará el cargo la concejal Rodríguez ni cuál será el proceso para elegir a su sucesor. Las opciones que se tienen son las siguientes: los restantes cuatro de los cinco miembros del Concejo pueden nombrar a un nuevo miembro; o llamar a una elección especial; o esperar que un nuevo concejal sea electo por los votantes en las elecciones de noviembre del 2020.

La concejal Rodríguez revela que está apelando el fallo del juez que ordena que deje el cargo.

“En caso de que no pueda evitarlo, desde ahorita les adelanto que me voy a volver a lanzar otra vez en la próxima elección para recuperar mi asiento”, indica.

Rodríguez es trabajadora social de profesión y defensora de ancianos, familias de bajos ingresos y jóvenes. Está casada, madre de dos hijos, y fue electa al Concejo de Bell Gardens en marzo de 2003 por primera vez. Fue reelecta en enero de 2007, 2011 y 2015. En este último año de 2015 fue electa por sus colegas como alcaldesa. Ya en 2009 había sido vicealcaldesa. Su periodo en el Concejo se le expiraba en noviembre del 2020.

Su enfermedad la hizo perder su empleo como trabajadora social y directora de admisiones de una empresa de salud local, expresa la todavía concejal.

Rodríguez, es hija del ex concejal Rogelio Rodríguez.

Extraoficialmente se conoce que deberá dejar su cargo el 26 de diciembre de este año.

La ciudad de Bell Gardens se encuentra en el sureste del condado de Los Ángeles. Tiene aproximadamente 44,000 habitantes, mayormente latinos. Se encuentra localizada en un área de 2.5 millas cuadradas. Tiene a su alrededor a las ciudades de Commerce, Downey, South Gate y Bell.