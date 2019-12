¿Cuándo cierra el Mercado de Seguros de Salud para 2020?

El 15 de diciembre a medianoche es la fecha límite en casi todo el país para adquirir, renovar o cambiar el seguro de salud. Es el último día para inscribirte y tener un seguro médico para ti y tu familia en 2020, con los beneficios de comprar dentro del mercado de seguros.

El Open Enrollment Period es la oportunidad anual que tienen todos los residentes legales de los Estados Unidos para adquirir, cambiar o renovar el seguro médico individual.

Este año, lo Centros para Medicare y Medicaid extendieron la fecha límite hasta el miércoles 18 a las 3 AM ET, en la mayoría de los estados, para dar más tiempo a aquellas personas que no habían podido presentar su aplicación.

Estados como California, inscriben hasta el 31 de enero. Sin embargo, todos aquellos que decidan inscribirse después del 18, tendrán cobertura a partir del 1 de febrero, en lugar de tenerla desde el 1 de enero de 2020.

Inmigrantes y Obamacare

Si eres ciudadano, residente o con algún estatus legal en proceso, calificas para comprar seguro médico en los mercados creados bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, popularmente conocida como Obamacare), con la posibilidad de recibir un subsidio.

El gobierno ayuda a muchas personas a pagar su cobertura dándoles un subsidio (ayuda financiera) y permitiéndoles aplicar para ahorros en los ‘gastos de bolsillo’ también.

Si la fecha límite se te pasa y te quedas sin comprar seguro, deberás esperar a que el mercado de seguros vuelva a abrir su período abierto de inscripción, en noviembre de 2020.

Tendrás que esperar un año, a menos que se den ciertos eventos en tu vida, que te permitan comprar fuera del período de apertura del mercado. Esas circunstancias son las siguientes: nacimiento o adopción de un hijo/a, casamiento, divorcio, cambio de trabajo, mudanza a otro estado, o si obtienes la residencia o la ciudadanía, entre otras situaciones.

Más información sobre el período especial de inscripción

Si no has vivido ninguna de estas situaciones, deberás esperar a que el mercado de seguros abra sus puertas nuevamente.

¿Este año hay que pagar multa?

La multa por no tener seguro médico ya no aplica desde que la administración Trump eliminó el mandato individual impuesto por ACA, al comienzo de su gestión.

Sin embargo, en estados como Nueva Jersey está vigente. Los residentes de este estado tendrán que probar que tienen seguro médico cuando hagan sus taxes o impuestos, o pagar una multa. La dinámica de la penalidad imita al modelo federal derogado: incluye una multa anual del 2,5% de los ingresos de un hogar o un cargo por persona, lo que sea más alto.

Averigua aquí en qué otros estados hay que pagar multa por no tener seguro médico.

Lo que debes tener en cuenta: