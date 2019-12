5 métodos caseros para eliminar las ratas de tu casa

Estos procedimientos podrían evitar que requieras de un profesional.

Los ratones son unos de los visitantes más desagradables que pudiera tener nuestro hogar. Como todo ser vivo, su instinto de protección y la búsqueda constante de alimento son las razones por las que estos roedores encuentran en nuestro domicilio la mejor opción para vivir.

Según Cindy Mannes, portavoz de la Asociación Nacional de Manejo de Plagas, el otoño y el invierno son las épocas del año en que, debido al clima extremo, las casas y restaurantes corren el riesgo de tener más plagas de animales como ratas, cucarachas, entre otros, porque el frío los hace querer guarecerse en un lugar cálido y cómodo.

Por ello, te presentamos los 5 métodos caseros para eliminar a las ratas de tu vivienda.

AISLAR PUERTAS, VENTANAS Y AGUJEROS

El primer paso para no permitir la entrada, no sólo de ratones, sino de cualquier animal desagradable a su hogar, es sellar las puertas, calafetear las ventanas y cerciorarse de que no hay huecos en el exterior de su vivienda por el cual puedan roer hasta ingresar.

MENTA

El aroma de la menta puede ser un repelente natural para estos animales, por lo que puede colocar bolas de algodón bañadas en aceite de menta por las entradas de su vivienda. Si no quiere dejar algodones alrededor de su casa, puede disponer de hojas de esta planta. Incluso puede contemplar la posibilidad de tener una en su jardín y cerca de sus puertas para alejar a los roedores.

YESO DE PARÍS Y CACAO EN POLVO

El yeso, además de ayudarle a rellenar huecos de la vivienda para impedir que un ratón se quiera abrir paso dentro de su hogar, también le puede servir como veneno si es que ya encuentra rastros de la presencia de alguno. Encuentre el lugar donde probablemente esté ingresando el roedor, realice una mezcla homogénea de yeso con cacao en polvo y colóquela cerca de esa zona. El ratón será atraído por el dulce del alimento, pero el yeso repercutirá en su organismo hasta la muerte.

CEBOLLA

Funge de manera similar a la menta, sin embargo, el mayor problema radica en su rápida descomposición, por lo que debería dejar nuevas rebanadas cada día. Si tiene mascotas, también debe asegurarse de que no esté su alcance, debido a que también pueden ser tóxicas para ellos.

DEPREDADORES NATURALES

Lo más común sería conseguir un gato que se convierta en el protector de su hogar. Las lechuzas también son los depredadores naturales de ratones, por lo que si logra atraer a estas aves, tenga por seguro que no recibirá invitados indeseados. Ahora bien, si no gusta de tener una mascota por la responsabilidad que conlleva, puede conseguir arena para gato usada con alguno de sus vecinos y colocarlas en recipientes cercanos a las entradas o accesos donde pudieran ingresar los roedores, debido a que su sólo aroma podría alejarlos de su vivienda.

Cabe señalar que una medida de prevención cotidiana para que su casa no padezca de ninguna plaga animal, es proteger sus alimentos en contenedores cerrados y no dejar residuos de comida esparcidos por las habitaciones. Aunque tener ratones no es sinónimo de que su hogar no sea limpio, el cuidado especial que se tenga en la higiene en este sentido, podría evitar el acceso de inquilinos no bienvenidos a su casa.

