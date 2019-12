Afrolatina que fue indocumentada, busca ser concejal de Los Ángeles

Ninguna mujer ha sido concejal por el distrito 10 que ahora ya es de mayoría latina.

Aura Vásquez, una activista por la justicia ambiental, intenta convertirse en la primera mujer concejal por el distrito 10 del Concejo de los Ángeles, un asiento que siempre ha estado en manos de los políticos afroamericanos.

“La representación en el Concejo del distrito 10 tiene que cambiar. Los latinos ya somos el 60% de la población, aunque solo el 28% de los votantes. Si los latinos quieren un cambio, tienen que levantarse y votar. Yo quiero que todas las voces se vean reflejadas en mi campaña”, dice Aura.

El distrito 10 por el que compite Aura, comprende los barrios de Mid-City, Olympic Park, Palms, South Robertson, West Adams, West Pico y Wilshire Center de Los Ángeles.

Ella vive en el corredor de negocios de Pico. Busca quedarse con el asiento que dejará vacante en el 2020, el concejal Herb Wesson.

Tiene fuertes contrincantes como el supervisor saliente del condado de Los Ángeles, Mark Ridley Thomas; el organizador Channing Martínez; el empresario Melvin Snell; y la abogada Grace Yoo.

¿Quién es esta afrolatina?

Aura nació hace 40 años en el municipio Candelaria en el departamento del Valle del Cauca en Colombia. Fue la primera inmigrante en ser comisionada del Departamento de Agua y Energía de la Ciudad (DWP) de Los Ángeles.

Desde los 11 años cuando fundó un club de medio ambiente en el colegio de monjas al que asistía en Colombia, dejó ver que se convertiría en una luchadora contra la contaminación.

Ella y su hermano salieron de Colombia en 1994. Aura apenas tenía 18 años. Su familia se reuniría con ellos en Nueva York, meses después. La narcoviolencia que azotaba su país natal en los años 90, los orilló a buscar refugio en los Estados Unidos.

“Seis meses después de llegar a este país, mi familia y yo nos quedamos indocumentados. Estuvimos como ocho años así”, agrega.

Graduada de Ciencias Políticas de la Universidad Lehman, ha trabajado con sindicatos como United Way en Nueva York, organizaciones de fe como PICO, y con el Sierra Club. En la actualidad trabaja para JCI, una compañía Fortune 500, dedicada a reducir el consumo de energía. En 2008 se hizo ciudadana de los Estados Unidos, y pudo salir a votar por primera vez por Obama.

Aura siempre ha estado involucrada con la comunidad en los temas del medio ambiente. Con su trabajo contribuyó al cierre de tres plantas de gas natural en el condado de Los Ángeles y Orange, donde operaban con fractura hidráulica (fracking), un mecanismo que provoca mucha contaminación en playas, parques, comunidades y a la vida marina.

Definitivamente, dice que la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos la animó a incursionar en la política.

“Hace falta una persona a nivel local que pelee por nosotros. Gente como yo que ha sido indocumentada, que ha trabajado duro y que ha escapado de la narcoviolencia. Necesitamos un líder. Este es el momento”.

Vásquez admite que la mueve a participar los muchos asuntos que los líderes del distrito no han resuelto como la falta de viviendas a bajo costo.

“Es alarmante. No puedes pagar la renta. Hay mucho desplazamiento de latinos y afroamericanos de bajos ingresos hacia otros barrios, y viajan 30, 40 millas o más para trabajar aquí”.

Comenta que los políticos de Los Ángeles recaudan fondos para sus campañas de las compañías constructoras, mismas que edifican vivienda que los residentes no pueden comprar ni rentar. “Estas compañías compran casas baratas, las arreglan y las venden bien caras”.

Prioridades

Vásquez dice que como concejal, su prioridad número uno sería la vivienda accesible, aunque el problema que le preocupa también es el desamparo.

“Es tremendo. Lo vemos todos los días. Necesitamos soluciones reales de vivienda. Mandar una persona a la cárcel no es la solución para terminar esta crisis de indigentes”.

La candidata señala que los votantes aprobaron 1,500 millones de dólares para lidiar con el problema de las personas sin hogar, y de ser necesario, hay que llevarles los servicios, como el sanitario, a donde sea que las personas lo necesiten.

Su tercera prioridad será el cambio climático. “La contaminación del aire nos está matando y se va a poner peor. Los incendios que hemos tenido no van a desaparecer y enfatiza, que los niños latinos son los que tienen los índices más altos de asma.

“Tenemos generaciones que no saben lo que es respirar aire limpio. Los latinos somos los más afectados”, precisa.

La candidata subraya que ella aunque pudiera comprarse un auto eléctrico, no puede hacerlo porque el edificio de vivienda de renta donde vive no tiene donde enchufarlos. “Aparte de que son caros, no hay donde conectarlos donde vivimos”.

Aura Vásquez fue comisionada del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles. (DWP). (Foto suministrada).

Candidata sin amigos millonarios

Aura aclara que ella no es política, ni tiene amigos que le den millones de dólares para hacer campaña. “Yo estoy empoderada por gente común y corriente”.

Y reconoce que sus expectativas para ganar, las basa en que la comunidad quiere un cambio. “Estoy compitiendo contra un supervisor que ha dicho que quiere ser concejal para de ahí lanzarse como alcalde.

Él –rival político- representa a un grupo que piensa que los afroamericanos son los únicos que pueden representar el distrito 10 cuando el 60% de la población ya es latina”, remarca.

Asegura que ella sería una concejal para representar a todo mundo.

“Yo dedico diario tres, cuatro horas a tocar puertas. Me he encontrado con gente que dicen que es la primera vez que un candidato al distrito 10 llega a sus casas a escucharlos”, expone.

Las elecciones primarias para elegir concejal van a ser del 22 de febrero al 3 de marzo. El candidato con más del 50% de los votos ganaría, pero si nadie obtiene ese porcentaje, los dos primeros con más votos, se enfrentarán en una siguiente ronda en la elección de noviembre.