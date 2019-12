Los 5 chefs mejor pagados de 2019

No solamente tienen ingresos por sus restaurantes, sino también por sus libros y sus programas de TV

Actualmente, los chefs se han convertido en todas unas grandes estrellas, al grado de que muchos de ellos podrían compararse con la fama que tienen los cantantes de rock o los actores de Hollywood. Y lo mismo podríamos decir de sus ganancias, pues algunos que ganan sumas de dinero bastante atractivas.

A continuación, te compartimos 5 de los chefs que más dinero ganaron en 2019.

5–Thomas Keller

Keller alcanzó su estatus de celebridad a finales de los años noventas. Ha abierto y operado varios restaruantes, incluidos The French Laundry y Bouchon, en Yountville, California, así como Per Se en New York City, y The Surf Club en Miami.

Ha lanzado varios libros de cocina que se han vendido muy bien, y ha participado en programas de televisión y hasta películas, como en Ratatouille.

Cuenta con una fortuna valuada en $80 millones de dólares.

4–Wolfgang Puck

Puck es el responsable de crear el menú de los Premios de la Academia cada año. Abrió su primer restaurante, Spago, en Los Ángeles en 1982 y ha aparecido en programas de televisión, como en The Simpsons, Frasier, Hell’s Kitchen, MasterChef, y CSI.

Actualmente, tiene 25 restaurantes y ha publicado seis libros de cocina. Su ingreso anual es de los más altos debido a las regalías y los ingresos de los restaurantes.

Cuenta con una fortuna de $82.5 millones de dólares.

3–Gordon Ramsay

Probablemente, el chef más famoso de la televisión, es conocido por su personalidad enérgica y hasta agresiva. Ha tenido varios shows que lo han catapultado al estrellato, como Hell’s Kitchen, Kitchen Nightmares, y The F Word.

Actualmente, posee y opera más de 25 restaurantes alrededor del mundo y ha publicado casi 30 libros de cocina.

Tiene un patrimonio neto de más de $190 millones de dólares, monto que sigue aumentando cada año.

2–Nobu Matsuhisa

Este chef japonés ha causado revuelo en EEUU gracias a su popular cadena de restaurantes, Nobu. Aquí, fusionó la cocina peruana y japonesa, y hasta Robert De Niro es copropietario de la franquicia.

Además de esto, el chef también tiene otra cadena conocida como Matsuhisa, que tiene ubicaciones de lujo alrededor del mundo.

Este exitoso chef cuenta con una fortuna de $200 millones de dólares.

1–Jamie Oliver

Este es el chef mejor pagado de 2019. Actualmente, cuenta con $372 millones de dólares, monto que sólo sigue en aumento. Él tiene la característica de haber aparecido en la mayor cantidad de programas de cocina que cualquier otro chef famoso. Además, ha escrito 20 libros de cocina y abierto varios restaurantes en todo el mundo.

Fuente: therichest.com

