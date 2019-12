Rapero Tekashi 69 solo cumplirá dos años en prisión tras testificar contra exsocios de pandilla Nine Trey Gangsta Bloods en Nueva York

El artista fue sentenciado este miércoles a 24 meses de cárcel y cinco años de libertad supervisada

NUEVA YORK – El rapero Tekashi 69 fue sentenciado este miércoles a dos años en prisión tras testificar contra exsocios de la pandilla Nine Trey Gangsta Bloods en un juicio federal por crimen organizado en Manhattan.

La sentencia de 24 meses y cinco años de libertad supervisada establecida por el juez es mucho menor que la esperada. De no haber sido testigo estrella del Gobierno, el rapero de 23 años se enfrentaba a entre 47 años y cadena perpetua.

Tekashi 6ix9ine, cuyo nombre de pila es Daniel Hernández, se había declarado culpable en enero pasado de nueve cargos crminales que incluyen crimen organizado y tráfico de drogas.

Hace unos días, el artista de origen mexicano y boricua envió una carta al juez con un pedido de clemencia indicando, entre otras cosas, que su mundo se estaba desmoronando.

“No se me hace fácil encontrar las palabras correctas para expresar lo que ha sido mi vida en el último año”, indica el cantante en la misiva.

En el documento que presentaron abogados en nombre de Hernández, el exponente de música urbana muestra arrepentimiento por el rumbo que tomó como integrante de la pandilla que opera en varias zonas de la Gran Manzana.

“No hay excusa, ni justificación, ni disculpa suficiente en este mundo para explicar mis crímenes”, plantea Tekashi 69.

“Mientras he estado encarcelado, he tenido tiempo de reflexionar sobre lo imprudente y tonto de mis decisiones. Me levanto cada mañana pensando si valió la pena”, continúa el rapero.

El testimonio del convicto se tradujo en un veredicto de culpabilidad contra dos altos miembros del grupo criminal; Anthony “Harv” Ellison y Aljermiah “Nuke” Mack, respectivamente. Ambos fueron declarados culpables en el caso y se enfrentan a condenas de cadena perpetua.