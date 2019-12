A diez años de la hazaña: Barcelona ganó el sextete gracias a Coldplay

“Viva la vida” se convirtió en el himno del histórico equipo

La era de Josep Guardiola en el Barcelona comenzó en el 2008, mismo año en que Coldplay rompió el mercado de las ventas digitales pagadas con su álbum, “Viva la Vida or Death and All His Friends”, y fue precisamente en la ciudad española donde la banda tomó mucha de su inspiración para el material, ya que utilizaron sonidos que se escuchan en las catedrales e iglesias de la capital catalana.

La relación entre Coldplay y los culés va mucho más allá de esas coincidencias. Pep es un gran fan de la agrupación y encontró en el tema que da el nombre al disco, uno de sus motores para motivar al equipo. “Viva la Vida” se convirtió en el soundtrack de aquel Barcelona que hizo historia al lograr el sextete en 2009: Champions League, Liga, Copa Del Rey, Supercopa de España, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes.

La canción pasó de ser escuchada en el vestidor blaugrana o en el autobús de camino al estadio, a retumbar el Camp Nou cada que los jugadores salían a calentar previo a un partido porque les “daba suerte” según palabras de Xavi Hernández.

Esa “suerte” los llevó a ser recordados como uno de los mejores equipos de todos los tiempos, mientras que Coldplay tuvo en “Viva la Vida” uno de los mayores éxitos de toda su carrera.