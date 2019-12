Adónde ir y qué hacer en el Área de la Bahía

Sábado 21 de diciembre

Ya llegaron los renos de Santa

Santa ha enviado sus renos favoritos para difundir la alegría de navidad en el Zoológico de San Francisco. Ve y conócelos hasta el 1 de enero. El Coológico de San Francisco esta localizado sobre Sloat Ave, cruce con The Great Highway. www.sfzoo.org

Shen Yun Ballet

Regresa el reconocido ballet clásico chino Shen Yun al Área de la Bahía. Presentarán sus bailes étnicos y folclóricos basados en historias de China en tres ciudades en el área hasta el 2 de febrero, en San Francisco en The War Memorial Opera House, en San Jose en el Center For The Perfoming Arts y en Berkeley en el Zellerbach Hall. Horarios y boletos en www.ShenYun.com

Jerry Rivera

Celebra la Navidad en un concierto y baile navideño junto con al salsero Jerry Rivera y su Orquesta y el DJ Pablo Cano Sandoval en San Francisco. Para mayores de 21 años, 8 pm, en el club Roccapulco, 3140 Mission St. www.roccapulco.com

AmaLuna

La compañía de entretenimiento canadiense, Cirque du Soleil, trae su producción AmaLuna al Área de la Bahía. Una diosa, reina de una isla misteriosa, causa una tormenta protegiendo a su hija de un grupo de jóvenes, después de que la princesa se enamora de uno de ellos. El espectáculo se presentará en San Francisco hasta el 12 de enero. www.cirquedusoleil.com

Noche Iluminada

Llega a la ciudad de Alameda el gran mundo de LumiNightTM, un festival que alumbrará la noche. Habrá exposiciones de linternas iluminadas, una caminata a través de un safari de escenas de esculturas llenas de luz y magia. Una celebración de la naturaleza y culturas del mundo hasta el 2 de febrero, 5 pm, Alameda County Fairground, 2100 Valley Ave, Gate 12. www.luminightlanterns.com

El Cascanueces del Ballet de San Francisco

Comparte esta temporada de vacaciones con el Ballet de San Francisco y disfruta las luces, la música, los copos de nieve, las flores que bailan y admira una niña que sueña en un nuevo mundo único y mágico junto a su Cascanueces. La presentación de este clásico ballet hasta el 29 de diciembre en el War Memorial Opera House, en el 301 Van Ness. www.sfballet.com

El Tren de Santa

El Napa Valley Wine Train celebra el regreso del Tren de Santa. Junto con los amigos elfos y las hadas, los invitados se embarcarán en un viaje musical y interactivo al taller de Santa Claus en el Polo Norte. Habrá chocolate caliente, galletas y otros bocados navideños. Reservaciones disponibles hasta el 27 de diciembre, 5 pm y 7 pm, en 1275 McKinstry Street en Napa. Reservaciones y más en www.winetrain.com o llame al 800-427-4124

Pista de Patinar en el Muelle

Esta temporada de fiestas toda la familia puede disfrutar de momentos especiales en el muelle Santa Cruz Broadwalk, patinando sobre el hielo en su evento Boardwalk Holiday Ice. Las festividades incluyen películas al aire libre, manualidades coloridas, juegos, luces, decoraciones y mucho más. Hasta el 5 de enero en 400 Beach St. Santa Cruz. www.beachboardwalk.com

Patinaje sobre hielo en San José

Disfruta la pista circular de hielo en San José, debajo de palmeras que destacan majestuosamente en el día y se iluminan por la noche. Hasta el 12 de enero en 120 S. Market St. Horarios en www.downtownicesj.com

Navidad en el Parque

A San José llega la celebración navideña tradicional Christmas in the Park. La Plaza César Chávez se transforma en una fantasía navideña con exhibiciones musicales y animadas y el enorme árbol navideño lleno de luces brillantes. Hasta el 5 de enero de 9 am a 12 am, en el parque César Chávez. www.christmasinthepark.com

Fiesta en el Parque Six Flags

Uno de los eventos más festivos y mágicos del norte de California regresa al parque de atracciones Six Flags Discovery Kingdom, en la ciudad de Vallejo. Destacan el paseo por Winter Wonderlane y Toy Land y los espectáculos con delfines y tigres. Hasta el 5 de enero en 1001 Fairgrounds Dr. SW. www.sixflags.com/discoverykingdom

Pista de hielo en San Francisco

En el centro de San Francisco, la plaza Union Square invita a patinar sobre hielo durante la temporada de fiestas de invierno. Hasta el 20 de enero de10 am a 11:30 pm en 333 Post St. Para boletos y horarios visite www.unionsquareicerink.com

WinterFest en Great America

El parque de diversiones en Santa Clara, California’s Great America, celebra la temporada de fiestas con WinterFest. Toda la familia podrá patinar frente del icónico Carrusel Columbia y subirse en más de 60 juegos en el parque. Habrá actividades navideñas, entretenimiento en vivo y mucho más. Hasta el 31 de diciembre. www.cagreatamerica.com

Martes 31 de diciembre

Adiós al Año Viejo

Diga adiós al 2019 y reciba el 2020 junto con miles de espectadores en San Francisco para una tradición de fuegos artificiales frente la bahía, con el puente Bay Bridge en el fondo. Frente al Ferry Building sobre la calle Embarcadero, a pasos de la estación del BART, a las 11:59pm. Se recomienda llegar temprano para encontrar un buen lugar con vistas al espectáculo.

Sábado 4 de enero

Sesame Street en Vivo

Sesame Street, el famoso programa educativo de TV para niños, llega a San José en vivo junto con Elmo y todos sus amigos en Sesame Street Live! En esta presentación el mago Justin llega al vecindario para compartir con todos los amigos de Sesame Street. El 4 y 5 de enero en el City National Civic, 135 West San Carlos St. Para horarios y boletos visite www.sesamestreetlive.com

Viernes 10 de enero

Navidad Negra

Tradición Peruana Cultural Center y Mission Cultural Center for Latino Arts, en San Francisco, invita a celebrar el cierre de la época navideña con su espectáculo ‘Navidad Negra: Bajada de Reyes’, llena de danza Afroperuana, colores y música. 7:30pm-9:30pm en el Mission Cultural Center for Latino Arts, 2868 Mission St. www.missionculturalcenter.org