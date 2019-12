La prioridad de Jenna Valdez es bailar

La artista interpreta varios números en The Nutcracker, que se presenta este fin de semana en Pomona College

El amor entre Jenna Valdez y el ballet clásico comenzó cuando esta chica tenía apenas 4 años. Su mamá, quien fue porrista del equipo de fútbol de los Rams, la metió a tomar clases de baile.

“Desde entonces me encantó, y es a lo que me he dedicado desde entonces”, dijo Valdez, quien ahora tiene 26 años y se puede considerar toda una veterana en este arte.

Actualmente, como parte del Inland Pacific Ballet –una compañía profesional con base en el Inland Empire que actualmente está celebrando 25 años de fundada–, participa en The Nutcracker, que se presenta el sábado y el domingo en el Bridges Auditorium del Pomona College. Interpreta varios números como solista, entre ellos la danza española y la danza china.

Pero antes de ser parte de este ballet, Valdez hizo muchas otras cosas como bailarina, entre ellas competir de 2005 a 2008 en el Youth America Grand Prix, ser parte del Los Angeles Ballet, trabajar en el California Disneyland Resort como parte del elenco de los desfiles e interpretar papeles en el show Phineas and Ferb’s Rockin’ Rollin’ Dance Party de Disney California Adventure.

En 2013, Valdez se mudó a Mississippi, donde fue parte del Ballet Magnificat, con el que viajó por el sur de Estados Unidos, México y Honduras. En 2018 regresó a California, donde además de ser parte del Inland Pacific Ballet es maestra de ballet.

Sus planes son continuar bailando por cinco o diez años más y hacer audición para ingresar al San Francisco Ballet, una de las compañías de danza más renombradas de Estados Unidos.

“Siempre, desde niña, he querido entrar”, dijo Valdez, cuyos abuelos eran originarios del estado mexicano de Chihuahua. “Esa es mi meta”.

Cuando llegue el momento, puesto que la artista sabe que esta carrera no es para toda la vida debido al gran esfuerzo físico que requiere, piensa retirarse y quizá volver a la escuela a estudiar una carrera.

“Ahora mi enfoque es bailar”, dijo. “Pero puedo regresar cuando quiera a la escuela; fui muy buena estudiante, estaba en el cuadro de honor, solo que en este momento mi prioridad es bailar”.

En detalle

Qué: The Nutcracker

Cuándo: sábado 2:00 y 7:30 pm., y domingo 2 pm

Dónde: Bridges Auditorium del Pomona College, 450 N. College Way, Claremont