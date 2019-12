Los 5 mejores productos ecológicos para limpiar tu casa

Estos productos ayudan a contaminar menos el medio ambiente.

El cambio climático es una realidad tangible que se hace presente a diario, por lo que hoy en día debemos empezar una transformación de costumbres desde la casa de cada uno que beneficien al planeta entero.

Es posible que en otro tiempo, no estuviéramos conscientes de que muchos de los productos que utilizamos eran perjudiciales para el ecosistema a mediano y largo plazo; ahora que se han realizado diversas investigaciones, es momento de darle vuelta a la página y fomentar el uso de aquellos amigables con el medio ambiente.

Por ello, Best Products compartió una lista de productos de limpieza con ingredientes que no contaminan, además de que en algunos casos se promueve el reciclaje para evitar el desecho de plásticos.

Kit de limpieza Blueland

Blueland desarrollo un kit con tres botellas que tienen atomizador con colores específicos para limpiar el baño, los cristales (vidrio y espejo) y superficies múltiples. Funciona por medio de repuestos en forma de pastillas que se mezclan en agua dentro de la botella que corresponda y listo, puede comenzar el aseo. El costo es de $29.00 por el kit con pastillas y $2.00 por cada repuesto.

Shampoo Humankind

Irónicamente, la higiene personal provoca mucha contaminación desde su elaboración hasta su desecho en cada baño, y aunque es algo poco común lavarse el cabello con barras, este shampoo de Humankind, con un costo de $13.00 por cada una, sin duda aportan su granito de arena al ser veganas y completamente naturales, donde valdrá la pena hacer el esfuerzo de acostumbrarse a ducharse de esta manera.

Pasta de dientes Unpaste

Con un valor de de $14.00 por paquete de 125 tabletas, no sólo suple el dentífrico regular sino que fomenta el reciclaje con su empaque. Para lavarse los dientes, mastica la pastilla, humedece tu cepillo de dientes y talla de forma normal. No contiene colorantes ni conservadores artificiales y no genera espuma, por lo que no te sorprendas, pero te garantiza que Unpaste te dejará la sensación de limpieza con más durabilidad que cualquier otra pasta.

Detergente para ropa Dropps

Dropps vino a revolucionar la forma de lavar la ropa de manera amigable al medio ambiente. Sin colorantes, fragancias, ni plástico, este producto es hipoalergénico y una cápsula funciona perfectamente para cada carga de ropa. Los precios varían según el número de cápsulas que contenga su caja y además fomenta el reuso de la misma para otros fines.