Lucha, motocicletas y los Globetrotters: lo que viene en deportes en el Área de la Bahía

Viernes 17 de enero

La magia del baloncesto de los Harlem Globetrotters en la Bahía

Cada inicio de año, cuando ya está en su apogeo el frío, nos visitan desde la ciudad de Nueva York los internacionales y legendarios Globetrotters. Para la generación de los celulares y las tabletas, les explicamos: este equipo de basquetbolistas, compuesto igual de hombres y mujeres, hacen todo tipo de suertes, desde encestar a lejanas distancias hasta correr, bailar y hacer acrobacias sin dejar caer el balón, entre muchas otras cosas. Un espectáculo de luces y sonido ideal para los niños que los adultos disfrutarán al igual. Visita su página de internet donde encontrarás videos que te darán una probadita de lo que te estamos diciendo. Los “trotamundos” empiezan su gira en San José, en el SAP center, el viernes 17 de enero; el sábado 18 se van al Oracle Arena y el domingo 19 y lunes 20 regresan al SAP. Visita harlemglobetrotters.com, sapcenter.com y Oracle.com para boletos y más información.

Viernes 7 de febrero

El deporte espectáculo de la WWE llega a San José con Smack Down

El Área de la Bahía es una parada favorita en la gira nacional de la WWE. Al igual que los Globetrotters y los autos monstruos, de los que les hablaremos en las siguientes entregas, también nos visitan al inicio del año nuevo. Primero presentarán Smack Down, un súper evento de lucha libre que tiene como escenario el SAP Center. Entre las estrellas que se presentarán esa noche están Roman Reigns, Braun Strowman, Kofi Kingston, Bayley (la actual poseedora del Campeonato Femenil de Smack Down y quien es originaria de San José), Alexa Bliss, Sasha Banks, Daniel Bryan y el Campeón Universal, “el maligno” Bray Wyatt. Créenos que aunque no te guste la lucha libre americana y creas que todo es teatro, es una presentación sensacional. La WWE llega San José este viernes 7 de febrero. Después viene “En camino a Wrestlemania”, pero aquí te avisamos cuándo y dónde. Boletos en las taquillas del SAP Center y en sapcenter.com.

Sábado 1 de febrero

Competencia Súper Cross en el Ringcentral Coliseum

Si lo tuyo son las motocicletas motocross, lo saltos entre montañas de lodo y los arrancones además de ciertas piruetas, entonces no te puedes perder el Monster Energy AMA Súper Cross, competencia mundial FIM (Federación internacional de Motociclismo). Habrá oportunidad de tomarte la foto con los motociclistas, actividades con los patrocinadores, música y muchas cosas más en el Súper Cross este próximo sábado 7 de febrero en el Ringcentral Coliseum en Oakland (el mismo Coliseo que ya conoces, sólo que le cambiaron el nombre). Boletos en coliseum.com.

¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Gracias por seguirnos todos estos años, esperamos seguir con ustedes muchos años más. Esperamos que la paz y la dicha llenen sus hogares esta temporada de fiestas y que 2020 empiece con mucha energía y lleno de éxitos para todos. ¡Felicidades!