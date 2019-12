Padres llegan de Puebla a Los Ángeles para reunirse con sus hijos que no veían en años

Inmigrantes poblanos vivirán su mejor Navidad con sus padres que dejaron cuando decidieron viajar al norte.

Lentamente, uno a uno bajaban del camión 82 padres de familia de la tercera edad el jueves a medio día para entrar al centro Mi Casa es Puebla del este de Los Ángeles.

En el patio esperaban ansiosos cientos de familiares que en muy poco tiempo se reunirían con sus viejecitos. Principalmente eran hijos que no veían a sus padres por 10, 20 o hasta más de 30 años.

El paso del tiempo no se podía ocultar. Las arrugas en la piel, el cabello más blanco y hasta el lento andar de los padres delataba los años perdidos lejos de sus hijos. Algunos caminaban con bastón, andadera y hasta en silla de ruedas.

Una vez dentro de la sala del centro listos para reunirse con sus hijos el señor Cruz Sánchez no pudo evitar las lagrimas ya que estaba a punto de ver a sus dos hijos Julián y Francisco Sánchez. Ambos partieron de su natal Puebla hace 20 años en busca de un futuro mejor. Ahora ellos tienen dos y tres hijos respectivamente a los cuales Cruz no conoce.

“Estoy muy contento por ver a mis hijos porque son muchos años de no verlos y voy a conocer a mis nietos”, dijo Cruz, de 63 años.

Afuera, los hermanos contaron que la reunificación era muy significativa con su padre principalmente porque hace tres años falleció su madre y ellos no pudieron ir a su entierro.

“Ella se enfermó de diabetes, la internaron, pero ya no se curó”, recordó Julián. “Pero yo se que nos esta viendo desde arriba [el cielo]”.

Bajo el sol del medio día también esperaban sentados y nerviosos los hermanos Roberto y Bruno Aguilar quienes estaban a punto de ver a sus padres después de 20 años.

Roberto, de 44 años, dijo que antes de conocer Mi Casa es Puebla él pensó que nunca volvería a ver a sus padres con vida.

“Pero mi mamá buscó la información y luego nos llamó y nos dijo que ya les dieron la visa”, dijo Roberto.

Su esposa Ana Sánchez dijo que ella estaba muy feliz por Roberto ya que cuando se enteró que faltaban 19 días para que llegaran sus padres, él no paraba de contarlos.

Bruno, de 43 años, dijo que a él se le hizo muy fácil y rápido el proceso con sus padres ya que hay personas que pasan muchos años esperando por su visa.

“Me siento bien orgulloso de verlos, hasta siento ya un nudo en la garganta”, dijo Bruno poco antes de reunirse.

Por quinto año consecutivo se esta llevando a cabo la reunificación de familias poblanas mediante el programa “Juntos Otra Vez” de Mi Casa es Puebla, una entidad gubernamental del mismo estado que asiste a los connacionales con documentos oficiales.

Francisco J. Carrasco, representante de Mi Casa es Puebla dijo que la iniciativa esta siendo fuertemente respaldada por el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta.

“En Nueva York se conoce por tener la mayoría de poblanos, pero Los Ángeles es el puente para todos los que van para allá”, dijo Carrasco. “Queremos promover la comunidad poblana aquí también”.

Carrasco dijo que para que las familias califiquen para el programa de viaje deben ser nacidos en Puebla, tener más de 60 años y por lo menos 10 años de que los padres no ven a sus hijos.

Una vez que son elegidos los padres en Puebla, el mismo gobierno se encarga de pagar desde el visado hasta su transportación de ida y vuelta.

Carrasco dijo que para ellos es muy gratificante saber que están reunificando familias bajo las reglas que indica Estados Unidos.

“Al final de cuentas, es saber que nosotros estamos brincando y rompiendo la barrera anti-inmigración por una vía legal bien establecida y estamos lográndolo”, dijo Carrasco. “Eso es meter un gol de casa”.

Abrazos insaciables

Cuando se llegó la hora de reencontrarse, padres, hijos y nietos comenzaron a fundirse en abrazos sin poderse soltar mientras les rodaban lagrimas de alegría.

Esther Romero y su esposo José S. Andrade abrazaron fuertemente a tres de sus cuatro hijos.

Francisco Andrade, uno de los hijos, dijo que tenía 17 años de no ver a sus padres y ahora estaba listo para disfrutarlos en su hogar en Indio, California.

“Queremos sacarlos a pasear, a conocer un poco”, dijo Francisco.

Su hermana Grísel Andrade, quien continuaba llorando, dijo que ella no podía creer tanta alergia.

El señor Buenaventura Paz y sus hijos abrazaron fuertemente a los padres de él, a quienes no veía por 17 años.

“No hay palabras para explicar lo que siento. Mis hijos no los conocían”, dijo Paz, quien es hijo único. “Esta reunión me dará la oportunidad de convivir con ellos, disfrutarlos, aprovecharlos, abrazarlos y darles lo que no he podido por mucho tiempo”, añadió el originario de Coatzingo, Puebla.

"¡Ay amor de mi vida!", le dice una madre a su hijo al abrazarlo entre lagrimas después de 17 años de no verlo. La reunificación fue gracias al programa #JuntosOtraVez de Mi Casa es Puebla del este de Los Ángeles. pic.twitter.com/AV8GoUYbMI — Jacqueline García (@jackiereporter) December 20, 2019

Los padres de familia estarán un mes en Estados Unidos con sus respectivos hijos y después regresarán a su natal Puebla. Carrasco dijo que todos recibieron diferente tiempo de validez en su visa de turista. Algunos un mes y otros hasta 10 años, así que dependiendo de cada caso después algunos padres podrán regresar nuevamente a visitar a sus hijos.

Carrasco dijo que el programa de reunificación de familias varia de entre dos a cuatro veces por año, según los recursos del gobierno de Puebla, que es el único estado de México que paga todos los gastos para la reunificación de familias.

Las personas que estén interesadas en saber más acerca del programa pueden visitar Mi Casa es Puebla de 9am a 5pm en el 328 S. Indiana Street. Los Ángeles 90063 o llamar al (323) 881-9549.