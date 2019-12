Aracely Arámbula posa sensual con un sexy ‘traguito’ en la mano

La mexicana destapó su sensual escote para disfrutar de una rica noche de viernes...

Aracely Arámbula compartió una imagen en Instagram para celebrar su noche de viernes. En ella aparece con un seductor escote y un mensaje para toda su fanaticada.

“Aquí observándolos en esta noche de Viernesssss que amoooo 👌🏻🎊🍀🎄🥳 que no pare la fiesta 🥳 porque l@ cuerp@ lo sabe !!!! ya están listos disfrutando de las posadas ? Todo con medida a disfrutar siempre conscientes 😘 no hace falta tomar de más para divertirse es mejor gozar y reír que se rían de uno por 🥂🍻🍾🍷🍺🍸🍹 tomar de más #Yoenmama @martingbarba 😂😘🥳 me están oyendo @bernardofloresmx & Flavio 🤪 🧏‍♀️☝🏻👀 Feliz Noche cuídense toda #Miarafamiliabella #L@sAmooo ooo”.

Previo a esta publicación la actriz mexicana se ha mantenido promocionando la telenovela La Doña 2 de Telemundo. Probablemente la última producción de la ex de Luis Miguel, con dicha cadena de televisión, puesto que ahora parece que su vida regresa a México, y esta vez de nuevo con Televisa. Empresa con la que protagonizó éxitos como: “Soñadoras” y “Abrázame muy Fuerte” junto a Fernando Colunga y Victoria Rufo.