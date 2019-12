Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez generan un mar de gente en Venice  

El candidato a la presidencia de EEUU dijo a los más de 14 mil seguidores en la ciudad costera que si se unen no solo le ganarán a Trump, pero también podrán cambiar el sistema político de corrupción que actualmente gobierna en Washington.

Como ya es costumbre, Bernie Sanders, el senador de Vermont y candidato a la presidencia de Estados Unidos, llegó a California como si fuera su propio estado, con el arrastre de miles de personas en todos los lugares en donde se paró: San Ysidro, San Bernardino y finalmente el sábado en Venice, a donde reunió a 14 mil seguidores y les dijo que si trabajan unidos, no habrá nada que los detenga para vencer en las elecciones primarias, a Trump y cambiar el sistema de corrupción que predomina en el sistema político de EEUU.

En esta ocasión, Sanders no llegó solo, lo acompañaba la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, quien llegó por primera vez a California a apoyar al candidato que la inspiró a involucrarse en la política; además del filósofo Cornel West, el actor Tim Robbins, el asambleísta Reggie Byron Jones, el concejal Gil Cedillo y el concejal Mike Bonin, todos respaldando y apoyando la candidatura de Sanders.

Luego de haber experimentado una noche sólida el jueves durante el debate presidencial, el aspirante a la Casa Blanca volvió a enfatizar la importancia de trabajar juntos y de no dejarse dividir por la raza, el color de piel, el origen de las personas, el credo o la orientación sexual que constantemente tratan de dividir desde Washington.

“Nuestra campaña y administración se enfoca en unir a la gente afroamericana, latina, asiática, indios nativos y blancos con una agenda enfocada en la clase trabajadora y no únicamente para los billonarios”, expresó Sanders. “Lo que buscamos es que las personas que trabajen 40 horas no vivan en la pobreza, es por eso que vamos a incrementar el sueldo mínimo a 15 dólares la hora, igualar los salarios de las mujeres y respaldar los esfuerzos para que los trabajadores se puedan sindicalizar”.

El candidato a la presidencia, quien no dejo de inspirar a los asistentes en todo momento, dijo que lo que se busca es apoyar la educación desde el kínder hasta el grado doce y después permitir a los estudiantes cursar la universidad sin tener que preocuparse cómo pagar la colegiatura; incluso mencionó que para lograr eso, se necesita que los maestros ganen bien y por lo menos pedirá un sueldo de $65,000 para los docentes; además animó a las nuevas generaciones a que consideraran dicha profesión.

El hijo de inmigrantes judíos, recordó su infancia y subrayó que él sabe lo que es vivir al día, es por eso la importancia de apoyar a los jóvenes para que tengan un mejor futuro. “Si hace 10 años, el Congreso votó para ayudar a los bancos y hace dos años se recortó el impuesto a los millonarios, entonces si podemos ahora cancelar la deuda de los universitarios con un modesto impuesto a los especuladores de Wall Street”.

Sanders subrayó que era una pena que EEUU fuera el único país industrializado que no ofrece cuidado de salud como un derecho humano, no solo es un sistema disfuncional, pero extremadamente cruel aunque actualmente gastamos más que cualquier otro país en el cuidado médico. Enfatizó que era totalmente incomprensible cómo 87 millones de personas no tienen seguro o tienen un seguro que no cubre todas sus necesidades y, en consecuencia, mueren 30 mil personas cada año y 500,000 se ven forzados a irse a la banca rota por haber cometido ‘el crimen’ de enfermarse.

Indicó que luchará para eliminar ese sistema médico cruel e irracional que actualmente lejos de cuidar la salud de los estadounidenses, se preocupa más por las ganancias que tendrá cada año.

El senador de Vermont explicó que en su primer día en la Casa Blanca revertirá todas las órdenes ejecutivas racistas que el presidente Trump a firmado, además establecerá el programa para los inmigrantes llegados en la infancia (DACA), e implementará una política humana para no separar familias y evitar que los menores sean retirados de las manos de sus madres en la frontera; incluso, enfatizó que presionará para realizar una reforma migratoria con camino a la ciudadanía.

Respecto a las armas, Sanders dijo que desarrollarán políticas basadas en la necesidad de la gente y no en las necesidades de la Asociación Nacional del Rifle (NRA).

El candidato subrayó que todo se puede hacer, pero si la clase trabajadora se mantiene unida ya que todos los movimientos sociales como el de los derechos civiles, el de las mujeres, los sindicatos y el medio ambiente entre otros, han surgido y se han desarrollado de abajo hacia arriba; es por eso que recordó a Nelson Mandela, quien decía que, “las cosas parecen imposibles hasta que suceden”, y exhortó a la unidad y a la participación para lograr el cambio que quieren obtener.

El actor y activista Tim Robbins dijo que apoyaba a Sanders porque sabía que desde el primer día en su administración declararía un estado de emergencia en la lucha contra el cambio climático; pero además por su compromiso de vida por la clase trabajadora y porque sabe que su campaña es un movimiento que busca transformar en forma positiva la vida de los estadounidenses en el país, y no solo por cuatro años.

El filósofo Cornel West expresó que respaldaba a Bernie por su honestidad y consistencia en sus posturas durante toda su vida. El asambleísta Byron Jones dijo que anteriormente apoyó a Hillary Clinton, incluso sobre Obama, lo cual hablaba de lo ‘perdido’ que estaba, pero cuando empezó a conocer a Bernie, empezó a sentir y ver lo importante de sus políticas y su lucha, es por eso que decidió apoyarlo.

El concejal Bonin habló del problema de la gente sin hogar que vive su distrito y cómo ese problema sigue creciendo, es por eso la necesidad de hacer un cambio cuanto antes. El funcionario señaló las montañas de Santa Mónica -incendios- como ejemplo de los daños del cambio climático. Además, señaló a la refinería Chevron como una de las empresas petroleras que más contamina el medio ambiente y de paso, afecta el aire que los niños respiran. Bonin apoya incondicionalmente a Sanders y el plan Green New Deal.

Por otra parte, Cedillo utilizó su experiencia con la enfermedad de su esposa y lo complicado que fue para él navegar en el sistema de salud y eso que era en ese tiempo Senador, es por eso, enfatizó, la importancia de aprobar un sistema de salud para todos. Además, subrayó que tiene la misma visión del candidato Sanders, no solo en el cuidado de salud, sino en la mayoría de los temas para unir al país y lograr el movimiento político tan necesario para fortalecer la clase media trabajadora.

El mitin se realizó en la plaza Windward de Venice, al oeste de Los Ángeles, donde llegaron unas 14,000 mil personas, muchos desde a las 9 a.m., aunque le evento, que más que un mitin político parecía un concierto en el parque, estaba planeado para iniciar a las 12 p.m., y terminar a las 3 p.m.

AOC: Una sociedad amorosa es una sociedad avanzada

Alexandria Ocasio-Cortez llegó inspirando inmediatamente a sus seguidores, quienes no eran solo jóvenes, sino que había de todas las edades y grupos étnicos.

La joven congresista inmediatamente habló como una sociedad amorosa es una sociedad avanzada, misma que no puede negarse a proveer un seguro médico para su gente. Por lo consiguiente, Estados Unidos no es una sociedad avanzada, expresó.

Ocasio-Cortez subrayó que EEUU es la nación más rica del mundo, pero preguntó: ¿para quién?

Incluso, mencionó que no tiene caso tener tanto dinero si no se puede proveer al pueblo con servicios tan básicos como la salud y la educación universitaria gratis.

Además, agregó que una sociedad avanzada no puede seguir contaminando el planeta para las nuevas generaciones, al igual que no se puede seguir con la política imperialista a nivel exterior.

“No podemos regresar a la sociedad donde los ricos son primero y los pobres al último”, expresó Ocasio-Cortez. “No podemos seguir en un mundo donde se explota el presupuesto militar y nadie dice nada”.

Recientemente se apoyó el presupuesto de la defensa con 120 mil millones de dólares de más, comparado al último año de la administración Obama, expresó la congresista, quien enfatizó que para eso nunca se habla de incrementar los impuestos para pagar los incrementos al presupuesto militar, pero en el momento que se habla de programas para salvar al planeta o de un seguro médico para todos, inmediatamente se habla de aumentar los impuestos a la clase trabajadora.

“Es una hipocresía total”, enfatizó.

Ocasio-Cortez se marchó exhortando a la gente a que se involucre como pueda y como desee, pero subrayó que es muy importante ya que el movimiento generado por la candidatura de Sanders, no es un proyecto de cuatro años de administración, sino es un proyecto a largo plazo que permita disfrutar a la mayoría de la gente de una sociedad más justa y equitativa.