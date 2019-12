Irresistibles ideas de platillos creativos para la cena navideña

View this post on Instagram

¡No te compliques y prepara este RÁPIDO pollo Alfredo con uvas para tu familia! 🧀🍇 👤 PORCIONES: 8 📝 INGREDIENTES: – 4 pechugas de pollo sin hueso Para la marinada: – 1 diente de ajo picado – 1 pizca de nuez moscada – 1 pizca de pimienta blanca en polvo – 1 cda de romero picado – 1/4 de taza de aceite de oliva Para la salsa: – 4 cdas de mantequilla – 2 cdas de ajo – 2 tazas de uvas moradas cortadas a la mitad – 1/4 de taza de vino blanco – 1/4 de taza de leche entera – 1/2 taza de leche evaporada – 1/2 taza de crema para batir – 1/2 taza de queso crema en cubos – 1 taza de queso parmesano rallado – 1 pizca de sal – 1 pizca de nuez moscada – suficiente de pimienta blanca – suficiente de tomillo PREPARACIÓN: 1. En un bowl marina el pollo con el ajo, la nuez moscada, la pimienta blanca, el romero y el aceite de oliva durante 15 minutos en refrigeración. 2. Calienta un sartén hondo y fríe el pollo hasta que obtenga un color dorado. Retira y reserva. 3. Para la salsa: en una sartén calienta la mantequilla, agrega el ajo y cocina hasta que tengan un color más brillante y transparente. Agrega la mitad de las uvas y sigue salteando. 4. Agrega el vino blanco, la leche, la leche evaporada, la crema para batir y los quesos. 5. Regresa las pechugas, sazona con sal, pimienta, nuez moscada y tomillo. Cocina unos minutos hasta que el pollo esté completamente cocido, bañando constantemente con la salsa. 6. Sirve en un plato y decora con más uvas frescas. • • • #kiwilimon #chickenalfredo #chickenbreast #chickenrecipe #familydinner #cheesesauce #christmasfood #familymeals #recetasfaciles #homecooking