Brenda Kellerman celebra 8 meses del nacimiento de sus mellizos, Dante y Tadeo

Mis enanos hermosos q rapido ya 8 meses gracias a Dios todo va muy bien los amo. Querido Tadeo hoy hace 8 meses que un hermoso ángel vino a acompañar tu llegada a este mundo y juntos nos llenaron el corazón de felicidad como una bendición divina 🙏🏻 8 meses de alegrías al inicio de incertidumbre y dolor pero tenerte en nuestros dias es uno de los mayores privilegios que se pueden disfrutar en esta vida los amamos @nuestrosmellizos felices 8 meses Dante en el cielo y tadeo en la tierra ✨🙏🏻👼🏻👶🏼🎄 @yeyito_kellerman