Nueva York es la ciudad con la gente más antipática en EEUU; Los Ángeles en 2do lugar

La "capital del mundo" es famosa por su ritmo acelerado, tosco y deshumanizado

Sin sorpresa para muchos, Nueva York ha sido calificada de lejos como la ciudad con la gente menos amable en todo el país, según una nuevo sondeo realizado por Business Insider.

34.3% de los encuestados dijeron que los neoyorquinos eran los más rudos del país, casi el doble que el segundo clasificado, Los Ángeles (19.7%).

Los resultados se basaron en dos encuestas en línea realizadas en octubre y noviembre de 2019. A más de 2 mil adultos estadounidenses se les pidió elegir las cinco ciudades menos amables de una lista de las 50 áreas metropolitanas más grandes de la nación.

La noticia no es una sorpresa para muchos. En 2011 el historiador de la ciudad de Manhattan, Michael Miscione, dijo a The New York Times que los neoyorquinos han sido considerados groseros desde finales del siglo XVIII.

“No he visto a un verdadero caballero, un hombre bien educado, desde que vine a la ciudad”, dijo el ex presidente John Adams sobre NYC en 1774: “En sus entretenimientos no hay conversación que sea agradable; no hay modestia, no hay atención el uno al otro. Hablan muy alto, muy rápido y en conjunto. Si le hacen una pregunta, antes de que pueda pronunciar tres palabras de su respuesta, se lanzarán sobre usted nuevamente y hablarán”.

Nueva York es además la ciudad más cara del país y la que recibe más turistas.

Detrás de NYC y Los Ángeles, las siguientes ciudades más rudas fueron Washington D.C. (18.9%), Chicago (18.6%) y Boston (14.9%).

Los detalles de la encuesta pueden verse aquí.