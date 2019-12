Agenda de Los Angeles: los eventos que no te puedes perder

Ideas para cerrar el 2019 en grande

Jueves 26

Nieve en el Kidspace

Durante cinco días, el Kidspace Children’s Museum (480 N. Arroyo Blvd., Pasadena) llevará a cabo Snow Days, una fiesta en la que este lugar tendrá un espacio con nieve de verdad. Los visitantes podrán hacer un muñeco o un ángel de nieve al tiempo que disfrutan de presentaciones musicales en vivo a las 11 am y 1 pm. Habrá actividades manuales con el tema de invierno para los niños, decoración de galletas –por una cuota adicional– y talleres de arte. Del 26 al 30 de diciembre. Jueves, viernes y lunes 9:30 am a 5 pm, y sábado y domingo 10 am a 5 pm. Este evento está incluido con el boleto de admisión. Entrada $14. Informes kidspacemuseum.org.

Wild Holidays en el San Diego Zoo

El San Diego Zoo (2920 Zoo Dr., San Diego) celebra las fiestas decembrinas con Wild Holidays, una fiesta que ofrece experiencias con animales, actividades para la familia y entretenimiento exclusivo de estas fechas todas las noches, excepto el 24 y 25 de diciembre, cuando el parque cierra a las 5 pm. De 4 a 8 pm, los visitantes pueden disfrutar de un show de luces que bailan al ritmo de música, interpretaciones a cappella por parte de un grupo, una fiesta de baile interactiva, burbujas y la visita de Santa y Mrs. Claus y tours que solo se ofrecen en estas fechas. Termina el 5 de enero. Informes sdzsafaripark.org.

Nuevas exhibiciones en el Getty

El museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles) estrenó recientemente “Unseen: 35 Years of Collecting Photographs”, una muestra que conmemora el aniversario 35 de la colección de fotos del museo. Se trata de imágenes consideradas tesoros que han sido adquiridas por esta institución y que nunca han sido mostradas al público. También abrió sus puertas “Museum Acquisitions 2019: Director’s Choice”, que reúne las recientes adquisiciones del Getty y que resalta las piezas más importantes que se agregaron a la colección en 2019. Entrada gratuita. Abierto 10 am a 5:30 pm; sábado 10 am a 9 pm. Cerrado los lunes, el 25 de diciembre y el 1 de enero. Informes (310) 440-7300 y getty.edu.

Sábado 28

Noches de luz en LACMA

En esta temporada, el Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles) invita a los asistentes a disfrutar de un despliegue de luces, música y un menú de temporada que incluye chocolate caliente, sidras y churros en su café bar. Después de visitar las galerías del museo, los visitantes pueden relajarse en el salón al exterior con calefacción que tiene vista a la instalación Urban Light. Además habrá manualidades artísticas gratuitas, lectura de cuentos y tours guiados sin costo por las exhibiciones. Metropolis II, de Chris Burden, estará funcionando todos los días de esta temporada navideña. Los DJs comienzan a tocar a las 3 pm, y a las 5 pm se encienden las luces de Urban Light. Termina el 5 de enero. 10 am a 7 pm. El salón al exterior del museo es gratis en el horario del museo; las actividad de arte y la lectura de cuentos es gratuita. Los tours son gratis con el pago de entrada a LACMA. Boletos $16 a $25; gratis menores de 17 años. Informes (323) 857-6000 y lacma.org.

Martes 31

Año nuevo en el Acuario del Pacífico

En la celebración de fin de año del Acuario del Pacífico (100 Aquarium Way, Long Beach), Eve Night Dive, habrá bandas tocando en vivo en el Great Hall, DJs pinchado en las galerías y la oportunidad de bailar al ritmo de esta música. Justo antes de la medianoche, habrá cuenta regresiva para recibir al año nuevo. 8 pm a 1 am. Boletos $34.95. Solo mayores de 18 años. Informes (562) 590-3100 y aquariumofpacific.org.

Año nuevo en Knott’s

Knott’s Merry Farm, la celebración navideña en Knott’s Berry Farm (8039 Beach Blvd., Buena Park), tendrá su cuenta regresiva para recibir el 2020 con una fiesta que incluye fuegos artificiales, entretenimiento en vivo y un horario extendido para esta celebración. Durante esta noche, el parque presenta comediantes, bandas musicales, DJs, bailes de swing y otras actividades para toda la familia. Los personajes de los Peanuts estarán disponibles para tomarse fotos con sus seguidores. La celebración de año nuevo en Knott’s está incluida con el boleto de entrada al parque. Esta día está abierto de 9 am a 1 am. Boletos $53 en línea; $84 en la puerta. Informes (714) 220-5200 y knotts.com.

Año nuevo en el Queen Mary

New Year’s Eve: Past & Present, la celebración de fin de año del Queen Mary (1126 Queens Hwy., Long Beach) incluye un recorrido por la historia del barco, que tendrá cuartos con distintos temas –de los años veinte, con música electrónica y luces de neón entre otros–, música en vivo, DJs, personajes en zancos, bailarinas de burlesque y de hula y al final un espectáculo de fuegos artificiales. El cierre de la noche estará a cargo de la Sonora Dinamita, que tocará sus exitosos temas en el Grand Salon. 8 pm a 1 am. Boletos $120 a $220. Informes 877-342-0742 y queenmary.com.

Año nuevo en Universal Studios

El último día del año, el parque temático Universal Studios (100 Universal City Plaza, Los Angeles) tendrá un horario extendido para celebrar EVE, la celebración para recibir el 2020. Con el precio de entrada, los visitantes pueden disfrutar de todas las atracciones disponibles en el parque, además musica de DJ y en vivo en distintas áreas. La fiesta de nochevieja termina con una cuenta regresiva y un espectáculo de fuegos artificiales. A partir de las 9 pm; termina a las 2 am. Boletos $109 a $129. Informes universalstudioshollywood.com.