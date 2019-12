Alicia Machado aparece totalmente desnuda en Instagram

La venezolana quemó toda la pólvora y sus fans están encantados con la imagen

Alicia Machado “prende la mecha”. La actriz y modelo de origen venezolano apareció completamente desnuda en Instagram. En la imagen también comparte créditos con el modelo italiano-venezolano León Peraza Napolitano.

La imagen corresponde a la tendencia del #TBT de dicha red social y junto a ella la modelo y ex reina de belleza escribió:

“Good morning día de los #TBT Mi photo shoot para #Mio mi perfume para Caballeros número uno ☝🏻 By @zermatus @zermatoficial Bajo el@lente de@mi querido @danielalonsofoto Y en los brazos del #actor y #modelo ítalo venezolano @leonperazapro thank you baby Merry Christmas 🎄 #Repost @danielalonsofoto ・・・ 2 de los más bellos de #venezuela🇻🇪 la #actriz y #missuniverso1996 @machadooficial y el gran #actor @leonperazapro para @maliciabyalicia #television #teatro #cine #mexico🇲🇽”.

Antes de que esta publicación dejara a muchos con la boca abierta y respirando profundo, la también cantante y actriz apareció relajada y sin maquillaje adentro de una piscina, presumiendo también lo bien que se encuentra su figura. “Un poco de relax 🧖‍♀️ después de recibir Las navidades en tranquilidad y orden ! Orden en tu espacio en tu mente en tu corazón 💖 I’m ready for the next year, Do you? Merry Christmas 🎄🎁 Los amo aquí estamos y por mucho más Vamos! #aliciamachado #merrychristmas 🎄🍷”, escribió junto a dicho post.