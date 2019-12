Sharis Cid vuelve a sorprender con espectacular figura en bikini mientras carga a su nieta

View this post on Instagram

Recibí este mensaje y en verdad me encantó y me emocionó mucho. Por eso deseo compartirlo con mis hijas, hermanas, primas, sobrinas, cuñadas y amigas que tienen un lugar muy especial en mi corazón: “Estuve pensando qué podría desearles a las mujeres que están en mi vida, además de las bendiciones, la salud y las alegrías… Les deseo tranquilidad y noches bien dormidas. Periódicos con buenas noticias y proyectos de paz. Les deseo muchos cafecitos en buena compañia, libros bien leídos y trabajos bien hechos. Que las idas a la farmacia sean por cosméticos y no por medicinas, que las del super sean por Chocolates y no por dietas… Quiero que sean amadas, queridas y respetadas. Que los hombres de sus vidas les corran el lápiz de labios y no el rimel. Les deseo tantas cosas: buenas mamografías, buenos chequeos médicos, que si necesitan inyecciones sean de ácido hialurónico y no de antibióticos, que nadie las haga llorar y que canten bien fuerte cuando vayan en el coche solas… Que tengan un Año con vacaciones, paseos y escapadas. Que no les falte nada y que no les quiten nada… les deseo risas y carcajadas, de esas que hacen llorar… Risas que ahuyentan miedos y quitan arrugas… les deseo miel en sus desvelos, miel con los tragos amargos, muchos éxitos y salud durante todo el próximo 2020” Y para ustedes hombres hermosos les deseo también puras cosas hermosas me encanto este mns de mi tía lupita aquí para ustedes