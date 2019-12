El chef Amateco: abre su propio restaurante y deja atrás los días en el desamparo

El salvadoreño Wilbert Martínez es un inmigrante que le hace frente a sus batallas

Con un estilo muy peculiar, que va desde sus coloridos uniformes hasta una gorra de su propia marca, Wilbert Martínez disfruta del éxito de su restaurante ‘Mariscos El Amateco’.

Atrás quedaron los días en los que tenía que recoger latas para comprar comida y dormir abajo de un puente.

El Chef Amateco, como se le conoce por ser oriundo del Llano del Amate en El Salvador, ha ganado popularidad desde 2015 cuando creó la famosa pizza de loroco.

Esta flor es típica de la comida cuscatleca y la creación de este platillo, le abrió las puertas para cumplir su sueño de convertirse en empresario.

Para lograrlo, el centroamericano de 32 años de edad ha tenido que superar varias pruebas.

Vivió durante 19 días en “La Bestia” —un tren de carga que no solo transporta insumos por las vías de México si no también a migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Caminó otros 24 días en el desierto para llegar a Nueva York, donde se estableció primero como lavaplatos y luego como cocinero en un restaurante colombiano.

No obstante, su deseo de superarse lo trajo a la ciudad de Los Ángeles, donde vivió las horas más oscuras de su historia.

“La persona con la que había llegado a vivir me sacó de su casa. Yo me quedé sin dinero y entonces no me quedó más que vivir en la calle”, dice Martínez, quien recuerda lo que le tocó vivir como un desamparado.

“Yo pude haber salido rápido de esa situación, pero en ese momento todo lo fuerte y lo positivo que soy se me bloqueó… Hacía unos días estaba cocinando banquetes en Nueva York y ahora estaba durmiendo en una banqueta. Tenía 30 personas a mi cargo y ahora estaba durmiendo con 15”, recordó.

Desde ese momento, el color morado marcó su vida.

Al despertar de su primera noche como desamparado se dio cuenta que una persona lo había abrigado con una cobija de ese color. Por eso, lo usa en sus uniformes y en la decoración de su restaurante.

Gracias a un conocido logró dejar su vida en las calles y se reencontró con su gran pasión: la cocina.

“Era lavaplatos, limpiaba baños y me tocó, otra vez, volver a empezar. Lo tomé como un examen que Dios quería que yo pasara, pero yo me había venido a Los Ángeles a crecer no a seguir trabajando para otros, entonces fue cuando inventé la pizza de loroco”, dice el chef.

La suerte le sonrió en la Feria del Salvadoreño de 2015 cuando una persona se interesó en su pizza de loroco y le ofreció una sociedad en la que iniciaron una importante distribución de su platillo en el sur de California y en Las Vegas, Nevada.

El pilar de su vida

Con su negocio de pizzas bien encaminado, Wilbert vio la oportunidad perfecta para abrir su restaurante El Amateco 1 en la ciudad de Compton y, pocos meses después, El Amateco 2 en Van Nuys.

Sin embargo, después de seis meses se vio obligado a abandonar su sueño.

“Cerrar mi restaurante fue doloroso, era mi bebé. Luego abrimos el restaurante del Valle y se pierden los dos restaurantes, fue una pérdida económica y emocional porque perdí muchos amigos”, reconoce.

En medio de ese doloroso momento, el Chef Amateco conoció a su esposa, Wendy Martínez, quien asegura se ha convertido en la brújula que necesitaba para llevar a cabo todos sus sueños y abrir de forma rotunda y exitosa Mariscos El Amateco, sobre la 14540 de la calle Vanowen, en Van Nuys.

“En seis meses se cierran los dos restaurantes, pero en ese momento conozco a mi esposa, que me empieza a guiar. Yo necesitaba alguien que me ayudara a ejecutar mis sueños y ella fue la que me ayudó”, cuenta emocionado.

“Maricos El Amateco es increíble, Dios me dio un restaurante dos veces más grande de los dos que me había tocado cerrar”.

El éxito del Chef Amateco se ve reflejado en la amplia gama de productos de su marca que van desde curtidos, salsas picantes, gorras y muy pronto una línea de sus llamativos uniformes.

“El Amateco ya es una marca registrada, que donde lo ponemos da resultado”, dice.

Planes para 2020

Para el año entrante el salvadoreño tiene dos grandes proyectos en puerta. El primero es la apertura de su segundo restaurante, Kachimbon & Beer y la publicación de una autobiografía.

El Chef Amateco reveló que en su libro contará sobre su vida pero que sobre todo narrarásus vivencias al atravesar el desierto antes de llegar a Estados Unidos.

Wilbert ha superado obstáculos, ha pasado frío, hambre e indica saber lo que es el fracaso, pero nunca ha bajado los brazos y se ha mantenido luchando por sus sueños.

“Uno no tiene que darse por vencido porque no tiene papeles o porque no habla inglés… Yo no habló inglés, sí se me han cerrado puertas, pero mis capacidades están en mi mente y en mi corazón, porque de la mano de Dios todo se puede lograr”.

El Chef Amateco ha creado la fundación Misioneros a Pie, a través de la cual una vez mes entrega comida a los desamparados.

“Solo quien ya pasó por eso puede entender lo que significa un plato de comida caliente”, afirma.