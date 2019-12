¡No podrás creerlo! 5 mitos que desmiente la ciencia sobre bajar de peso

Bajar de peso es uno de los temas más populares y que nunca pasarán de moda, actualmente la oferta de consejos, remedios y productos especializados en perder peso es tan amplia, que se vuelve difícil saber cuales son verdaderos. Conoce los mitos más populares y evita caer en ellos

Bajar de peso se ha vuelto un negocio redondo y bastante redituable para muchas empresas en todo el mundo, hoy en día la actual tendencia healthy propone un sin fin de técnicas, ejercicios, alimentos y productos que son clave para llevar una vida más saludable. Todo lo que se relacione con perder peso, siempre estará de moda, es uno los temas que más le importa a la sociedad actualmente, sin embargo muchas veces con tantos estímulos y propuestas de parte de la industria, es normal que nos perdamos en el camino y nos cueste trabajo distinguir entre la información verdadera y la falsa. Con el objetivo de evitar que pierdas el tiempo siguiendo consejos erróneos te presentamos los cinco mitos más populares sobre bajar de peso:

1. La única manera de perder peso es bajo un estricto régimen de ejercicios

Este es uno de los mitos más populares, seguramente has escuchado en numerosas ocasiones cuando la gente dice “si no haces ejercicio riguroso, no vas a bajar de peso” esto es falso. Gran parte del éxito en bajar de peso se basa en crear un cambio de hábitos reales, que puedas seguir en tu vida cotidiana se trata de integrar pequeñas acciones que nos lleven a un estilo de vida más saludable. Lo más preocupante es que más del 50% de la población es sedentaria, según explica el catedrático José Antonio Casajús catedrático de actividad física y salud en la Universidad de Zaragoza es un número altísimo que se deriva en el alto índice de obesidad, sobrepeso y enfermedades degenerativas.

La recomendación general para un adulto es hacer 150 minutos de actividad física al día, el tipo de ejercicio puede ser caminar, andar en bicicleta, trotar o saltar la cuerda, no tiene por que ser un régimen radical; los minutos de actividad física puede ser distribuido a lo largo del día en conjunto con otras actividades. El secreto real para lograr bajar de peso se encuentra en quemar más calorías de las que consumimos y por supuesto la constancia.

2. Si quieres bajar de peso, quedan prohibidos los carbohidratos

Una de las principales restricciones alimentarias en las dietas de los años 90´s y 2000 era la prohibición del consumo de carbohidratos, con estos antecedentes se le hizo muy mala fama a la ingesta de carbohidratos, eran vistos como el enemigo para bajar de peso. Sin embargo es una falsa reputación y creencia, ya que los carbohidratos o hidratos de carbono proporcionan hasta un 70% de la energía que el organismo necesita. La clave se encuentra en ingerir carbohidratos de buena calidad y en cantidades adecuadas. Los carbohidratos más recomendables para bajar de peso son los cereales y los granos integrales, como pueden ser el arroz integral, el pan de centeno, la avena, la quinoa y el mijo.

3. Todo lo que se come en la noche se convierte en grasa

Esto es falso, cuando una persona sigue una alimentación equilibrada, dividida en varias comidas a lo largo del día en pocas cantidades y mantiene hábitos saludables para la cena, no tiene por que engordar. Únicamente hay que tener cuidado con la pésima costumbre de guardar calorías para comer más en la cena, este hábito convierte la ingesta excesiva de comida en grasas y es una de las principales causas que fomentan subir de peso.

4. Los alimentos light o bajos en grasa adelgazan

Este es uno de los principales mitos en los que todos hemos caído y es normal que pensemos que estamos tomando mejores decisiones para nuestra salud; sin embargo el consumo de este tipo de productos es un mal hábito no solo para bajar de peso, afecta nuestro estado de salud en general. Este tipo de alimentos se destacan por ser altamente procesados, es decir no estamos realmente nutriendo al organismo. En la mayoría de los casos estos productos son enriquecidos con azúcares agregadas, sodio, químicos y aditivos.

5. Es necesario pasar hambre para bajar de peso

Falso en su totalidad, hacer que el organismo pase hambre tiene efectos contraproducentes para la salud, que normalmente se derivan en síntomas evidentes como poca energía, fatiga y mal humor; y en algunos casos desencadenan enfermedades crónicas como alteraciones en la presión arterial, los niveles de glucosa, padecimientos cardiovasculares, estados anímicos alterados y obesidad. A la vez es una de las principales causas de comer más, ya que se hace con desesperación y ansiedad. La mejor manera de perder peso siempre será gradual, respetando los horarios, tipo de alimentos y cantidades recomendadas.