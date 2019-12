Listos los playoffs de la NFL

La temporada regular de la NFL llegó a su fin y equipos de gran tradición como Pittsburgh, Dallas y Raiders quedaron fuera

La temporada regular de la NFL llegó a su fin y equipos de gran tradición como Pittsburgh, Dallas y Raiders que llegaron con posibilidades terminaron por diluirse tras los resultados obtenidos ante sus respectivos rivales y ahora ya tenemos listos los playoffs rumbo al Super Bowl LIV en Miami.

En la conferencia Americana descansan en primera ronda: Baltimore Ravens (1) y Kansas City Chiefs (2) mientras que los duelos de comodines serán: (5) Buffalo Bills vs. Houston Texans (4); y (6) Tennesse Titans vs. New England Patriots (3).

De lado de la conferencia Nacional Descansan en primera ronda San Francisco 49ers (1) y Green Bay Packers (2). Los juegos de comodines serán Minnesota Vikings vs. New Orleans Saints; y Seattle Seahawks vs. Philadelphia Eagles (4).